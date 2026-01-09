ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНЫ НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ФСЗН


11:36 12.01.2026

На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступны к заказу электронные услуги на основе информации государственного информационного ресурса «Реестр индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования» Фонда социальной защиты населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступны следующие процедуры:

3.25.21 «Подтверждение факта наличия индивидуального лицевого счета застрахованного лица»;

3.25.22 «Прием электронных листков нетрудоспособности по беременности и родам».

Потребителем электронных услуг является Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

Электронные услуги предоставляются в автоматическом режиме по технологии «система-система». Требования к потребителю электронных услуг ОАИС, оказываемых по технологии «система-система», а также особенности их получения определены в Единых технических требованиях ОАИС.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2026
валюта курс
EUR 3.4164
USD 2.9345
RUB 3.7040
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9345 -0.0205
RUB 3.7040 +0.0242
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4180 3.4200
USD 2.9210 2.9300
RUB 3.6950 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 12.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1690
EUR/RUB 92.4000 92.7000
USD/RUB 79.1000 79.3000
подробнее
