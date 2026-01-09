Экономика РБ

НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНЫ НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ФСЗН

11:36 12.01.2026 На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступны к заказу электронные услуги на основе информации государственного информационного ресурса «Реестр индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования» Фонда социальной защиты населения. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступны следующие процедуры: 3.25.21 «Подтверждение факта наличия индивидуального лицевого счета застрахованного лица»; 3.25.22 «Прием электронных листков нетрудоспособности по беременности и родам». Потребителем электронных услуг является Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Электронные услуги предоставляются в автоматическом режиме по технологии «система-система». Требования к потребителю электронных услуг ОАИС, оказываемых по технологии «система-система», а также особенности их получения определены в Единых технических требованиях ОАИС.