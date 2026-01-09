Сельхозорганизации Беларуси за год увеличили производство молока более чем на 220 тысяч тонн. По объему натуральной продукции на душу населения Беларусь уверенно входит в число мировых лидеров. Молоко и молочная продукция – один из базовых экспортных товаров: в 2024 году фактически весь импорт «молочки» в Россию был обеспечен за счет белорусских поставок. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

АПК продолжает развиваться за счет модернизации и внедрения современных технологий. В стране растет число молочно-товарных комплексов и ферм, обновление ведется во всех регионах. Вместе с объемами повышается и качество продукции.

Просторно и светло. Эти комфортные «апартаменты» для буренок возвели в небольшом агрогородке Юбилейный Волковысского района. На новой молочно-товарной ферме все детально продумали, чтобы животным было комфортно. Зоны для отдыха, система вентиляции, свободный доступ к кормам, автоматизированные системы очистки. А главное – постоянная забота людей.

Ставку сделали на современные технологии. И это главная инвестиция в качество. А результата долго ждать не пришлось: молоко здесь на днях достигло высшей категории оценки – 100% продукции выходит с маркировкой «экстра». И эту планку намерены держать. Все лето трудились, чтобы у буренок всю зиму был витаминный рацион.

«Корма хозяйством полностью обеспечены под 100 %. Потребность сенажа, потребность силоса – 100 %. Кроме этого, заготовлена плющеная кукуруза, и потребность в зерне хозяйство тоже не испытывает.

Здания построены по последнему требованию технологии. Все процессы у нас здесь автоматизированы, и если взять по доильно-молочному блоку – там работают только две доярки, которые обслуживают уже на сегодняшний день 470 коров.

Дальше в планах – увеличивать и объемы производства ценного сырья. Если сейчас в сутки на новой ферме получают около 12 тонн молока, то скоро эту цифру удвоят. Увеличат дойное стадо, разгрузив остальные молочно-товарные комплексы. А значит, молока сорта экстра будет еще больше. А спрос на него имеется», - отметил директор сельхозпредприятия «Неверовичи» Казимир Воробей.