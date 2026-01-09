Совет Министров 5 января 2026 г. принял постановление №3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».

Как сообщает Национальный правовой портал, в соответствии с постановлением облисполкомам и Минскому горисполкому совместно с Министерством архитектуры и строительства поручено, в том числе:

обеспечить выполнение заданий на 2026 год по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов в установленных объемах (всего 1295,7 тыс. кв. метров в год);

создать задел под программу жилищного строительства на 2027 год;

обеспечить разработку проектной документации, возведение и ввод в эксплуатацию всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении;

принять меры по сдерживанию роста стоимости строительства жилья с государственной поддержкой, по госзаказу и за счет бюджетных средств, обеспечив использование проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств, перечень которых утверждается Министерством архитектуры и строительства.

Кроме того, им необходимо оказывать всестороннее содействие гражданам в строительстве индивидуальных жилых домов, в том числе путем создания системы услуг по строительству индивидуальных жилых домов, оказания помощи в обеспечении строительными материалами.

Также облисполкомам, Минскому горисполкому и министерствам финансов и энергетики предписано обеспечить своевременное ежемесячное финансирование в 2026 году в соответствии с компетенцией и утвержденными графиками строительства:

жилых домов за счет средств республиканского и местных бюджетов;

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, включая районы (кварталы) индивидуальной жилой застройки, в том числе за счет средств, поступающих в доход соответствующего бюджета, профинансировавшего эти расходы, от возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе на разработку проектной документации объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку.

По поручению Правительства Республики Беларусь Министерством архитектуры и строительства в двухмесячный срок со дня вступления в силу данного постановления будут утверждены перечни:

многоквартирных жилых домов и объемы кредитования индивидуальных жилых домов, строительство, приобретение и финансирование которых в 2026 году осуществляются с использованием льготных кредитных ресурсов;

жилых домов, строительство и финансирование которых в 2026 году осуществляются в сельскохозяйственных организациях с использованием льготных кредитных ресурсов.

При этом должна быть обеспечена концентрация средств на строительстве жилья для многодетных семей и жилых домов, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2026 году, в первую очередь начатых строительством до 1 января 2026 г.

Также документ устанавливает предельный норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения для выдачи ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» льготного кредита гражданину-кредитополучателю на строительство или приобретение жилого помещения, расчета одноразовой субсидии на строительство жилого помещения в размере:

1514 рублей – по многоквартирным жилым домам и по одноквартирным, блокированным жилым домам (квартирам в блокированном жилом доме) в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек и не относящихся к городам-спутникам, а также в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек и в городах-спутниках при несоблюдении определенных условий;

2192 рублей – по многоквартирным жилым домам и по одноквартирным, блокированным жилым домам (квартирам в блокированном жилом доме) для граждан, осуществляющих строительство, приобретение жилых помещений, проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек и в городах-спутниках (в том числе на территории вне таких населенных пунктов, находящейся в границах территории района сельсовета с численностью населения до 20 тыс. человек);

1741 рубля – по одноквартирным, блокированным жилым домам (квартирам в блокированных жилых домах) в сельских населенных пунктах, строящимся, приобретаемым многодетными семьями, постоянно проживающими в сельских населенных пунктах.

Установленный предельный норматив применяется по:

многоквартирным жилым домам, построенным по государственному заказу, введенным в эксплуатацию после вступления в силу постановления № 3;

строящимся одноквартирным, блокированным жилым домам (квартирам в блокированном жилом доме), а также по жилым помещениям, приобретаемым по договорам купли-продажи, за исключением жилых помещений в жилых домах, построенных по государственному заказу, – на основании списков на получение льготных кредитов (решений о предоставлении субсидий), утвержденных (принятых) после вступления в силу постановления № 3;

многоквартирным жилым домам, строящимся по отдельным решениям Президента Республики Беларусь по договорам создания объектов долевого строительства и путем создания организаций застройщиков, уведомление о производстве строительно-монтажных работ по которым направлено в органы государственного строительного надзора после вступления в силу постановления № 3.

Предельный показатель стоимости 1 кв. метра общей площади жилого дома (квартиры) в размере 1741 рубля определен для выдачи льготного кредита ОАО «Белагропромбанк» в соответствии с Указом Главы государства от 2 сентября 1996 г. № 346 по объектам, по которым предоставление льготных кредитов начато после 1 января 2026 г.

Правовым актом определены в том числе объемы на 2026 год строительства и финансирования: жилых помещений для многодетных семей; жилых помещений социального пользования; арендного жилья;

жилых домов (квартир) в городах-спутниках; арендного жилья для отселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и др.

Также определен размер финансирования в 2026 году строительства жилья (без учета затрат на инфраструктуру) и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, включая районы (кварталы) индивидуальной жилой застройки.

Постановление вступило в силу с 10 января 2026 г.