|12.01.2026
Экономика РБ
ЗАВЕРШЕН ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС
10:30 12.01.2026
Планово-предупредительный ремонт второго энергоблока БелАЭС завершен. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Блок включен в сеть. В рамках проведенных работ выполнена плановая замена части отработавшего ядерного топлива на свежее.
В соответствии с международной практикой с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно.
