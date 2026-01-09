ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЗАВЕРШЕН ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС


10:30 12.01.2026

Планово-предупредительный ремонт второго энергоблока БелАЭС завершен. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Блок включен в сеть. В рамках проведенных работ выполнена плановая замена части отработавшего ядерного топлива на свежее.

В соответствии с международной практикой с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно.
