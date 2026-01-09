Экономика РБ

ЗАВЕРШЕН ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС

10:30 12.01.2026 Планово-предупредительный ремонт второго энергоблока БелАЭС завершен. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго. Блок включен в сеть. В рамках проведенных работ выполнена плановая замена части отработавшего ядерного топлива на свежее. В соответствии с международной практикой с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно.