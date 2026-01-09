|О компании
|12.01.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ В ГОРОДЕ: МТС СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ САМЫХ АКТИВНЫХ СПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МИНСКА
09:48 12.01.2026
МТС проанализировал цифровую активность пользователей и составил рейтинг спальных районов Минска, где в 2025 году зафиксировано максимальное потребление мобильного трафика.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе оператора, на первом месте по интернет-активности оказалась Малиновка. Следом за ней разместились жители Серебрянки и Юго-Запада. Это густонаселенные «спальники» с плотной жилой застройкой и развитой инфраструктурой: высокая концентрация населения напрямую влияет на дата-трафик.
Место / Микрорайон
1 Малиновка
2 Серебрянка
3 Юго-Запад
4 Уручье
5 Курасовщина
6 Каменная Горка
7 Чижовка
8 Восточный
9 Сухарево
10 Запад
11 Зеленый Луг
12 Ангарская
13 Лошица
14 Кунцевщина
15 Масюковщина
16 Зеленый Бор
17 Грушевка
18 Минск-Мир
19 Дражня
20 Брилевичи
Только в минувшем году жители и гости Минска «прокачали» более 200 млн Гб трафика. По данным МТС, цифровая активность минчан нарастает ближе к 08:00 и продолжает оставаться стабильной на протяжении всего дня. Самый заметный пик фиксируется в вечерние часы — с 20:00 до 22:00, когда пользователи активно смотрят видео, общаются в мессенджерах, читают накопившиеся за день новости и пролистывают ленты соцсетей.
Чтобы поддерживать такой уровень активности, абонентам доступны тарифные планы МТС, которые включают необходимые объемы интернет-трафика, минуты звонков и защиту от киберугроз. Эти предложения позволяют оставаться на связи и безопасно пользоваться цифровыми сервисами.
