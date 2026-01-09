ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ В ГОРОДЕ: МТС СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ САМЫХ АКТИВНЫХ СПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МИНСКА


09:48 12.01.2026

МТС проанализировал цифровую активность пользователей и составил рейтинг спальных районов Минска, где в 2025 году зафиксировано максимальное потребление мобильного трафика.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе оператора, на первом месте по интернет-активности оказалась Малиновка. Следом за ней разместились жители Серебрянки и Юго-Запада. Это густонаселенные «спальники» с плотной жилой застройкой и развитой инфраструктурой: высокая концентрация населения напрямую влияет на дата-трафик.

Место / Микрорайон

1 Малиновка

2 Серебрянка

3 Юго-Запад

4 Уручье

5 Курасовщина

6 Каменная Горка

7 Чижовка

8 Восточный

9 Сухарево

10 Запад

11 Зеленый Луг

12 Ангарская

13 Лошица

14 Кунцевщина

15 Масюковщина

16 Зеленый Бор

17 Грушевка

18 Минск-Мир

19 Дражня

20 Брилевичи

Только в минувшем году жители и гости Минска «прокачали» более 200 млн Гб трафика. По данным МТС, цифровая активность минчан нарастает ближе к 08:00 и продолжает оставаться стабильной на протяжении всего дня. Самый заметный пик фиксируется в вечерние часы — с 20:00 до 22:00, когда пользователи активно смотрят видео, общаются в мессенджерах, читают накопившиеся за день новости и пролистывают ленты соцсетей.

Чтобы поддерживать такой уровень активности, абонентам доступны тарифные планы МТС, которые включают необходимые объемы интернет-трафика, минуты звонков и защиту от киберугроз. Эти предложения позволяют оставаться на связи и безопасно пользоваться цифровыми сервисами.
