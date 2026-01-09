В Беларуси золотовалютные резервы выросли на $0,53 млрд за декабрь 2025 г. и достигли рекордных $14,43 млрд долл. на начало 2026 г.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, ключевым фактором роста стало увеличение резервных активов в иностранной валюте на $0,3 млрд на фоне чистого предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.

«Дополнительную поддержку динамике резервов оказало подорожание золота на мировых рынках (+3% м/м), что увеличило его стоимость в структуре резервов на $0,21 млрд В целом за 2025 г. золотовалютные резервы выросли более чем в 1,6 раза, или на $5,5 млрд, в т.ч. почти на $2,5 млрд за счет резервов в иностранной валюте. В 2025 г. Беларусь впервые достигла международного критерия безопасности по уровню золотовалютных резервов — покрытия трехмесячного объема импорта», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).