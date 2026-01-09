ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЕАБР ПОЯСНИЛ РОСТ ЗВР БЕЛАРУСИ В ДЕКАБРЕ


09:26 12.01.2026

В Беларуси золотовалютные резервы выросли на $0,53 млрд за декабрь 2025 г. и достигли рекордных $14,43 млрд долл. на начало 2026 г.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, ключевым фактором роста стало увеличение резервных активов в иностранной валюте на $0,3 млрд на фоне чистого предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.

«Дополнительную поддержку динамике резервов оказало подорожание золота на мировых рынках (+3% м/м), что увеличило его стоимость в структуре резервов на $0,21 млрд В целом за 2025 г. золотовалютные резервы выросли более чем в 1,6 раза, или на $5,5 млрд, в т.ч. почти на $2,5 млрд за счет резервов в иностранной валюте. В 2025 г. Беларусь впервые достигла международного критерия безопасности по уровню золотовалютных резервов — покрытия трехмесячного объема импорта», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2026
валюта курс
EUR 3.4164
USD 2.9345
RUB 3.7040
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9345 -0.0205
RUB 3.7040 +0.0242
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.4200
USD 2.9250 2.9380
RUB 3.6850 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 12.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1680
EUR/RUB 91.8000 92.7000
USD/RUB 79.0000 79.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
