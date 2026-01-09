|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЕАБР ПОЯСНИЛ РОСТ ЗВР БЕЛАРУСИ В ДЕКАБРЕ
09:26 12.01.2026
В Беларуси золотовалютные резервы выросли на $0,53 млрд за декабрь 2025 г. и достигли рекордных $14,43 млрд долл. на начало 2026 г.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития, ключевым фактором роста стало увеличение резервных активов в иностранной валюте на $0,3 млрд на фоне чистого предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.
«Дополнительную поддержку динамике резервов оказало подорожание золота на мировых рынках (+3% м/м), что увеличило его стоимость в структуре резервов на $0,21 млрд В целом за 2025 г. золотовалютные резервы выросли более чем в 1,6 раза, или на $5,5 млрд, в т.ч. почти на $2,5 млрд за счет резервов в иностранной валюте. В 2025 г. Беларусь впервые достигла международного критерия безопасности по уровню золотовалютных резервов — покрытия трехмесячного объема импорта», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2026
Курсы в банках
на 12.01.2026
Конвертация в банках
на 12.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте