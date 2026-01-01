В январе-ноябре 2025 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $27 894 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января – ноября 2024 г. на 7,7%.

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт вырос на 4,2% до $9 695,8 млн., импорт увеличился на 9,6% до $18 198,2 млн.