Экономика РБ


ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ ГОРОДА МИНСКА В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,7%


16:18 09.01.2026

В январе-ноябре 2025 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $27 894 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января – ноября 2024 г. на 7,7%.

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт вырос на 4,2% до $9 695,8 млн., импорт увеличился на 9,6% до $18 198,2 млн.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2026
валюта курс
EUR 3.4164
USD 2.9345
RUB 3.7040
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9345 -0.0205
RUB 3.7040 +0.0242
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4220
USD 2.9330 2.9400
RUB 3.6850 3.6939
Конвертация в банках
на 09.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1640
EUR/RUB 92.2000 92.9000
USD/RUB 79.4000 79.8000
