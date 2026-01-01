|О компании
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭКЗАМЕНА-2026
15:43 09.01.2026
Министерство образования утвердило перечень из 144 пунктов, на базе которых будет проводиться ЦЭ в 2026 году в основные сроки.
Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в резервные дни ЦЭ пройдёт в шести вузах: БрестГТУ, ВГТУ, Гомельский ГТУ им. П.О. Сухого, ГрГУ им. Янки Купалы, Белорусско-Российский университет, Белорусский государственный университет.
Для сдачи ЦЭ в иные сроки для всех школ страны определён единый пункт – БГУ (минимум 500 мест).
Постановление №232 от 22.12.2025 вступает в силу после официального опубликования.
