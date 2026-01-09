|О компании
|09.01.2026
Экономика РБ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ МИНЩИНЫ РАБОТАЮТ ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
14:22 09.01.2026
В связи с неблагоприятными погодными условиями, установившимися в центральном регионе Беларуси, Минским облисполкомом, райисполкомами и Жодинским горисполкомом организованы горячие линии для оперативного решения возникающих у жителей вопросов.
Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, позвонить можно по следующим номерам:
Минский облисполком 500 41 25
Районы:
Березинский 801715–68100
Борисовский 801777–33322
Вилейский 801771–42214
Воложинский 801772–55572
Дзержинский 801716–34600
Клецкий 801793–50487
Копыльский 801719–28260
Крупский 801796–27663
Логойский 801774–55141
Любанский 801794–59812
Минский 8017–5427577 (9 января с 17 до 20.00 и 10-11 января – 270 50 24)
Молодечненский 80176582134 (10-11 января 801767–02834)
Мядельский 801797–41002
Несвижский 801770–59449
Пуховичский 801713–20424
Слуцкий 801795–75005
Смолевичский 801776–44291
Солигорский 801742–37306
Стародорожский 801792–56831, 56832, 56833
Столбцовский 801717–77520
Узденский 801718–65507
Червенский 801714–26051
город Жодино 801775–48733
Горячие линии будут работать сегодня до 20.00, а 10-11 января с 8.00 до 18.00.
