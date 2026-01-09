В связи с неблагоприятными погодными условиями, установившимися в центральном регионе Беларуси, Минским облисполкомом, райисполкомами и Жодинским горисполкомом организованы горячие линии для оперативного решения возникающих у жителей вопросов.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, позвонить можно по следующим номерам:

Минский облисполком 500 41 25

Районы:

Березинский 801715–68100

Борисовский 801777–33322

Вилейский 801771–42214

Воложинский 801772–55572

Дзержинский 801716–34600

Клецкий 801793–50487

Копыльский 801719–28260

Крупский 801796–27663

Логойский 801774–55141

Любанский 801794–59812

Минский 8017–5427577 (9 января с 17 до 20.00 и 10-11 января – 270 50 24)

Молодечненский 80176582134 (10-11 января 801767–02834)

Мядельский 801797–41002

Несвижский 801770–59449

Пуховичский 801713–20424

Слуцкий 801795–75005

Смолевичский 801776–44291

Солигорский 801742–37306

Стародорожский 801792–56831, 56832, 56833

Столбцовский 801717–77520

Узденский 801718–65507

Червенский 801714–26051

город Жодино 801775–48733

Горячие линии будут работать сегодня до 20.00, а 10-11 января с 8.00 до 18.00.