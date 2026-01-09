Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении руководителей одной из областных филармоний и должностных лиц частных коммерческих структур.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Генпрокуратуры, им инкриминированы получение и дача взяток по предварительному сговору группой лиц, в том числе в особо крупном размере, по чч.2, 3 ст.430, ч.1 и ч.3 ст.431 Уголовного кодекса Республики Беларусь в разном сочетании, а двоим из них дополнительно – уклонение от уплаты налогов в значительном размере по ч.1 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь и уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, по ч.2 ст.243-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Согласно материалам дела директор одной из областных филармоний и его заместитель не позднее 26 октября 2022 г. из корыстных побуждений договорились совершать совместные и согласованные действия в отношении конкретных субъектов хозяйствования, включая заключение с ними договоров на привлечение артистов-исполнителей, представители которых согласятся передавать им взятки за выступления на культурно-зрелищных мероприятиях, организуемых этой филармонией.

В развитие противоправной схемы обвиняемые благоприятно решали вопросы, входившие в их компетенцию, и обеспечивали в интересах взяткодателей и представляемых ими предприятий и ИП привлечение заранее определенных артистов-исполнителей.

За такую помощь директор филармонии и его заместитель с 26 октября 2022 г. по 10 февраля 2024 г. приняли в несколько приемов для себя в качестве взятки переданные им не менее 1,9 тыс. рублей, а с 22 августа 2023 г. по 30 декабря 2024 г. – более 98 тыс. рублей.

В свою очередь, отдельные взяткодатели с целью занижения базы налога на прибыль организовали умышленное искажение бухгалтерского учета коммерческого предприятия. В частности, не включили в него первичные учетные и иные документы, в которых содержались сведения о доходе, полученном в результате деятельности по организации культурно-зрелищных мероприятий. Затем обеспечили оформление и предоставление в налоговый орган недостоверных сведений, что повлекло причинение ущерба бюджету в виде неполной уплаты налога на прибыль в сумме 135 тыс. рублей.

Они же с 1 марта 2022 г. по 11 февраля 2025 г., будучи учредителями и фактическими руководителями коммерческого предприятия, уклонились от исполнения обязанностей налогового агента, что повлекло неполную уплату в бюджет подоходного налога с физических лиц в сумме свыше 108 тыс. рублей.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета.

Изучение материалов дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно, противоправные действия квалифицированы верно.

Меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении взяткополучателей и залога в отношении остальных обвиняемых применены правильно, оснований для их изменения либо отмены заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь не усмотрел.