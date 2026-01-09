|О компании
|09.01.2026
Экономика РБ
СОТРУДНИКИ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ ВЫЯВИЛИ КРУПНУЮ ПАРТИЮ НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
13:23 09.01.2026
При проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Оперативной таможни установили места хранения в общей сложности более двух тысяч единиц различных товаров европейского и китайского производства, ввезенных в страну по недействительным сопроводительным документам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, таможенники выяснили, что указанные в поддельных документах получатели из Беларуси либо не ожидали поставки таких товаров, либо вовсе являлись несуществующими субъектами.
Компьютерная техника, телевизоры, бензиновые газонокосилки, принтеры, наушники и другие товары общей стоимостью более 1 млн. бел. рублей были спрятаны партиями в жилых помещениях, офисах, складах Минска и Минского района.
Таможней начаты административные процессы по ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь в отношении уже установленных нарушителей - белорусских перевозчика и субъекта хозяйствования.
Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия по раскрытию всех обстоятельств правонарушения, а также установлению остальных лиц, причастных к незаконным действиям.
