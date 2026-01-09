|О компании
|09.01.2026
Экономика РБ
МИНСЕЛЬХОЗПРОД ОПРЕДЕЛИЛ ОБЪЕМЫ ТАРИФНЫХ КВОТ НА ВВОЗ СВИНИНЫ И МЯСА ПТИЦЫ НА 2026 ГОД ПО ОБЛАСТЯМ
13:14 09.01.2026
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 8 января 2026г. №1 определены объемы тарифных квот на ввоз на территорию Республики Беларусь свинины и мяса птицы на 2026 год по областям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, тарифные квоты определены на основании анализа показателей производства продукции собственного производства зарегистрированных по месту нахождения на территории областей и г. Минска юридических лиц с учетом их производственных мощностей и сырьевых ресурсов пропорционально удельному весу областей в производстве продукции собственного производства.
Речь идет о квотах на ввоз свежей, охлажденной или замороженной свинины, свежего, охлажденного или замороженного обваленного мяса домашних кур и индеек.
Документ принят на основании подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 747 «О тарифных квотах на ввоз свинины и мяса птицы в 2026 году».
