Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 8 января 2026г. №1 определены объемы тарифных квот на ввоз на территорию Республики Беларусь свинины и мяса птицы на 2026 год по областям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, тарифные квоты определены на основании анализа показателей производства продукции собственного производства зарегистрированных по месту нахождения на территории областей и г. Минска юридических лиц с учетом их производственных мощностей и сырьевых ресурсов пропорционально удельному весу областей в производстве продукции собственного производства.

Речь идет о квотах на ввоз свежей, охлажденной или замороженной свинины, свежего, охлажденного или замороженного обваленного мяса домашних кур и индеек.

Документ принят на основании подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 747 «О тарифных квотах на ввоз свинины и мяса птицы в 2026 году».