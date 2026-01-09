ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНСЕЛЬХОЗПРОД ОПРЕДЕЛИЛ ОБЪЕМЫ ТАРИФНЫХ КВОТ НА ВВОЗ СВИНИНЫ И МЯСА ПТИЦЫ НА 2026 ГОД ПО ОБЛАСТЯМ


13:14 09.01.2026

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 8 января 2026г. №1 определены объемы тарифных квот на ввоз на территорию Республики Беларусь свинины и мяса птицы на 2026 год по областям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, тарифные квоты определены на основании анализа показателей производства продукции собственного производства зарегистрированных по месту нахождения на территории областей и г. Минска юридических лиц с учетом их производственных мощностей и сырьевых ресурсов пропорционально удельному весу областей в производстве продукции собственного производства.

Речь идет о квотах на ввоз свежей, охлажденной или замороженной свинины, свежего, охлажденного или замороженного обваленного мяса домашних кур и индеек.

Документ принят на основании подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 747 «О тарифных квотах на ввоз свинины и мяса птицы в 2026 году».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.01.2026
валюта курс
EUR 3.4505
USD 2.9550
RUB 3.6798
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9345 -0.0205
RUB 3.7040 +0.0242
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4220
USD 2.9330 2.9400
RUB 3.6850 3.6939
подробнее

Конвертация в банках
на 09.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1640
EUR/RUB 92.2000 92.9000
USD/RUB 79.4000 79.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте