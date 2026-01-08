На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступны к заказу новые административные процедуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступны следующие процедуры:

200.19.1 «Выдача патента на изобретение»;

200.19.3 «Выдача патента на полезную модель»;

200.19.5 «Выдача патента на промышленный образец»;

200.19.9 «Выдача патента на сорт растения и удостоверения селекционера»;

200.19.11 «Выдача свидетельства на товарный знак и знак обслуживания»;

200.19.12-1 «Выдача свидетельства на общеизвестный в Республике Беларусь товарный знак»;

200.19.13 «Выдача свидетельства на топологию интегральной микросхемы»;

200.19.13-1 «Предоставление права пользования географическим указанием и выдача свидетельства о праве пользования географическим указанием»;

200.19.15 «Выдача дубликатов охранных документов на объекты права промышленной собственности (патенты, свидетельства), свидетельств о регистрации в качестве патентного поверенного и удостоверений селекционера»;

200.19.16 «Рассмотрение заявления о регистрации лицензионного договора, заявления о регистрации изменений в лицензионный договор»;

200.19.17 «Рассмотрение заявления о регистрации договора уступки исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, товарный знак, топологию интегральной микросхемы, заявления о регистрации изменений в этот договор»;

200.19.18 «Рассмотрение заявления о регистрации договора о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, заявления о регистрации изменений в договор о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак»;

200.24.1 «Выдача свидетельства об аттестации оценщика»;

548.20.2.1 «Регистрация лицензионного договора (изменения в лицензионный договор)»;

548.20.2.2 «Регистрация договора (изменения в договор) о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак»;

548.20.2.3 «Регистрация договора (изменения в договор) уступки исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, товарный знак, знак обслуживания, топологию интегральной микросхемы»;

548.20.2.4 «Регистрация договора (изменения в договор, расторжения договора) комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)»;

548.20.5.1 «Получение патента на изобретение по результатам вынесения решения о выдаче патента»;

548.20.5.1-1 «Получение патента на полезную модель по результатам вынесения решения о выдаче патента»;

548.20.5.1-2 «Получение патента на промышленный образец по результатам вынесения решения о выдаче патента»;

548.20.6.1 «Получение свидетельства о праве пользования географическим указанием по результатам вынесения решения о предоставлении права пользования географическим указанием»;

548.20.7.1 «Получение патента на сорт растения и удостоверения селекционера по результатам вынесения решения о выдаче патента»;

548.20.8.1 «Получение свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, общеизвестный в Республике Беларусь товарный знак, общеизвестный в Республике Беларусь знак обслуживания по результатам вынесения решения о регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, о признании товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь товарным знаком, знака обслуживания общеизвестным в Республике Беларусь знаком обслуживания»;

548.20.9.1 «Получение свидетельства на топологию интегральной микросхемы по результатам вынесения решения о регистрации топологии интегральной микросхемы».

Уполномоченным органом является государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности».

В отношении административной процедуры 200.24.1 «Выдача свидетельства об аттестации оценщика» уполномоченным органом является Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.

Административные процедуры доступны для заказа со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты).