С открытия рейса в Паттайю (аэропорт Утапао) начинается полетная программа Belavia в Таиланд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба Национального аэропорта Минск, первый рейс по традиции открывали торжественно, с приглашением почетных гостей, перерезанием ленты и поздравлениями. В Национальном аэропорту Минск пассажиров ждала атмосфера праздника перед вылетом: тематическая фотозона, угощения и подарки.

Рейсы в Утапао будут выполняться раз в 10/11 дней. Ориентировочное время в пути составляет 10 часов, назад — около 11.

«Таиланд по праву считается одним из мировых центров туризма, и открытие рейсов в Паттайю дарит нашим пассажирам прекрасную возможность прикоснуться к красоте тропической природы, богатству традиций и атмосфере отдыха мирового уровня», - отметил генеральный директор Национального аэропорта Минск Владимир Череухин.