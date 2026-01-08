|О компании
|09.01.2026
Экономика РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ЗАПУСТИЛА РЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В ТАИЛАНД
12:27 09.01.2026
С открытия рейса в Паттайю (аэропорт Утапао) начинается полетная программа Belavia в Таиланд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба Национального аэропорта Минск, первый рейс по традиции открывали торжественно, с приглашением почетных гостей, перерезанием ленты и поздравлениями. В Национальном аэропорту Минск пассажиров ждала атмосфера праздника перед вылетом: тематическая фотозона, угощения и подарки.
Рейсы в Утапао будут выполняться раз в 10/11 дней. Ориентировочное время в пути составляет 10 часов, назад — около 11.
«Таиланд по праву считается одним из мировых центров туризма, и открытие рейсов в Паттайю дарит нашим пассажирам прекрасную возможность прикоснуться к красоте тропической природы, богатству традиций и атмосфере отдыха мирового уровня», - отметил генеральный директор Национального аэропорта Минск Владимир Череухин.
