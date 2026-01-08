Службы Национального аэропорта Минск работают в усиленном режиме для обеспечения безопасных условий для выполнения полетов. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта.

Вторые сутки продолжается борьба со снежной стихией.

Национальный аэропорт Минск продолжает функционировать в штатном режиме в сложных метеоусловиях. Выведены дополнительные резервы техники, усилены бригады рабочих, водителей.

Для очистки и обработки антигололедными реагентами взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, уборки снега на привокзальной площади задействовано порядка 50 единиц многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов, коммунальной техники. В уборке снега задействовано свыше 220 работников аэропорта.

Аэродромная снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе работает практически без остановки, проводится своевременная уборка снега для обеспечения высокого уровня безопасности полетов.

Проводится предполетная противообледенительная обработка воздушных судов с целью удаления замерзших осадков и предотвращения их появления на поверхностях самолета до взлета.

Аэропорт располагает достаточными ресурсами для стабильного обеспечения взлетно-посадочных операций в сложных погодных условиях. Сформирован необходимый запас противообледенительных жидкостей всех типов и реагентов для обработки летного поля.

Рекомендуем пассажирам и встречающим планировать свою поездку в аэропорт заблаговременно, учитывая погодные условия и дорожную обстановку.