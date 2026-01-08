|О компании
|09.01.2026
|
Экономика РБ
СЛУЖБЫ НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА МИНСК РАБОТАЮТ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ
12:22 09.01.2026
Службы Национального аэропорта Минск работают в усиленном режиме для обеспечения безопасных условий для выполнения полетов. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта.
Вторые сутки продолжается борьба со снежной стихией.
Национальный аэропорт Минск продолжает функционировать в штатном режиме в сложных метеоусловиях. Выведены дополнительные резервы техники, усилены бригады рабочих, водителей.
Для очистки и обработки антигололедными реагентами взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, уборки снега на привокзальной площади задействовано порядка 50 единиц многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов, коммунальной техники. В уборке снега задействовано свыше 220 работников аэропорта.
Аэродромная снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе работает практически без остановки, проводится своевременная уборка снега для обеспечения высокого уровня безопасности полетов.
Проводится предполетная противообледенительная обработка воздушных судов с целью удаления замерзших осадков и предотвращения их появления на поверхностях самолета до взлета.
Аэропорт располагает достаточными ресурсами для стабильного обеспечения взлетно-посадочных операций в сложных погодных условиях. Сформирован необходимый запас противообледенительных жидкостей всех типов и реагентов для обработки летного поля.
Рекомендуем пассажирам и встречающим планировать свою поездку в аэропорт заблаговременно, учитывая погодные условия и дорожную обстановку.
|
|
