ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СЛУЖБЫ НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА МИНСК РАБОТАЮТ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ


12:22 09.01.2026

Службы Национального аэропорта Минск работают в усиленном режиме для обеспечения безопасных условий для выполнения полетов. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта.

Вторые сутки продолжается борьба со снежной стихией.

Национальный аэропорт Минск продолжает функционировать в штатном режиме в сложных метеоусловиях. Выведены дополнительные резервы техники, усилены бригады рабочих, водителей.

Для очистки и обработки антигололедными реагентами взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, уборки снега на привокзальной площади задействовано порядка 50 единиц многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов, коммунальной техники. В уборке снега задействовано свыше 220 работников аэропорта.

Аэродромная снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе работает практически без остановки, проводится своевременная уборка снега для обеспечения высокого уровня безопасности полетов.

Проводится предполетная противообледенительная обработка воздушных судов с целью удаления замерзших осадков и предотвращения их появления на поверхностях самолета до взлета.

Аэропорт располагает достаточными ресурсами для стабильного обеспечения взлетно-посадочных операций в сложных погодных условиях. Сформирован необходимый запас противообледенительных жидкостей всех типов и реагентов для обработки летного поля.

Рекомендуем пассажирам и встречающим планировать свою поездку в аэропорт заблаговременно, учитывая погодные условия и дорожную обстановку.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.01.2026
валюта курс
EUR 3.4505
USD 2.9550
RUB 3.6798
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9550 +0.0018
RUB 3.6798 +0.0063
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4220
USD 2.9330 2.9400
RUB 3.6850 3.6939
подробнее

Конвертация в банках
на 09.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1640
EUR/RUB 92.2000 92.9000
USD/RUB 79.4000 79.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте