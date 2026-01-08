ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


РУКОВОДСТВО МИНЭКОНОМИКИ 10 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ


11:38 09.01.2026

Заместитель министра экономики Абраменко Алеся Николаевна 10 января 2026 года проведет «прямую телефонную линию» по теме «Союзное государство, Евразийский экономический союз».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.01.2026
валюта курс
EUR 3.4505
USD 2.9550
RUB 3.6798
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9550 +0.0018
RUB 3.6798 +0.0063
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4260 3.4380
USD 2.9450 2.9560
RUB 3.6570 3.6745
подробнее

Конвертация в банках
на 09.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1640
EUR/RUB 93.3000 93.9000
USD/RUB 80.2000 80.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте