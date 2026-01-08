Экономика РБ

РУКОВОДСТВО МИНЭКОНОМИКИ 10 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

11:38 09.01.2026 Заместитель министра экономики Абраменко Алеся Николаевна 10 января 2026 года проведет «прямую телефонную линию» по теме «Союзное государство, Евразийский экономический союз». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.