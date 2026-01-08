|О компании
|09.01.2026
|
Экономика РБ
КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ НА МТЗ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 80% ЗА 2025 ГОД
10:52 09.01.2026
Количество иностранных туристов, посетивших Минский тракторный завод в 2025 году, увеличилось на 80 % по сравнению с 2024-м и составило более 8 тыс. человек. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник Музейно-промышленного центра трудовой славы МТЗ Сергей Сидорович.
«Лидерами по посещению можно назвать Россию, Узбекистан, Китай, а среди государств Евросоюза — Латвию и Германию. При этом в минувшем году значительно вырос поток российских туристов — в два раза. Расширяется и география интереса к нашему заводу. В 2025-м МТЗ впервые принял гостей из Султаната Оман. А всего с момента старта на предприятии проекта промышленного туризма, запущенного в 2017 году, на Минском тракторном заводе побывали граждане 81 страны мира», — отметил Сергей Сидорович.
В целом за прошедший год МТЗ посетило более 23 тыс. человек. Темп роста посещаемости превысил 122 % по сравнению с показателем 2024-го.
|
Курсы валют НБ РБ
с 09.01.2026
на 08.01.2026
на 09.01.2026
на 09.01.2026
