Количество иностранных туристов, посетивших Минский тракторный завод в 2025 году, увеличилось на 80 % по сравнению с 2024-м и составило более 8 тыс. человек. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник Музейно-промышленного центра трудовой славы МТЗ Сергей Сидорович.

«Лидерами по посещению можно назвать Россию, Узбекистан, Китай, а среди государств Евросоюза — Латвию и Германию. При этом в минувшем году значительно вырос поток российских туристов — в два раза. Расширяется и география интереса к нашему заводу. В 2025-м МТЗ впервые принял гостей из Султаната Оман. А всего с момента старта на предприятии проекта промышленного туризма, запущенного в 2017 году, на Минском тракторном заводе побывали граждане 81 страны мира», — отметил Сергей Сидорович.

В целом за прошедший год МТЗ посетило более 23 тыс. человек. Темп роста посещаемости превысил 122 % по сравнению с показателем 2024-го.