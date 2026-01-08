ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ НА ГИБРИДНЫЕ АВТОМОБИЛИ ВЫРОСЛИ С 1 ЯНВАРЯ


10:40 09.01.2026

Указом от 12.03.2020 № 92 «О стимулировании использования электромобилей» были установлены льготы по стимулированию спроса на электромобили, включая последовательные гибриды (например, освобождение юрлиц от ввозного и оборотного НДС, нулевая ставка ввозного НДС при ввозе для личного использования физлицами). Данные льготы действовали до 31 декабря 2025 года.

Как уточняет Минэкономики, соответственно с 1 января 2026 года лизинговые платежи на транспортные средства с гибридными силовыми установками увеличиваются на сумму НДС в связи с тем, что по текущему налоговому законодательству передача имущества в финансовую аренду (лизинг) по договору лизинга, предусматривающему выкуп предмета лизинга, является оборотом по реализации товара, который облагается налогом.

Увеличение таких платежей напрямую не связано с принятием Указа от 11.12.2025 № 428 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь по вопросам стимулирования использования электромобилей».

Указом № 428 внесены изменения в Указ № 92, которые продлили действие льгот, в том числе освобождение юридических лиц от ввозного и оборотного НДС, нулевая ставка ввозного НДС при ввозе для личного использования физическими лицами, только для электромобилей (т.е. данные льготы не продлены на последовательные гибриды, исходя из изменения термина «электромобиль»).

Указ № 428 вступил в силу 1 января 2026 года.
