Экономика РБ


КГК ВЫЯВИЛ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В МОГИЛЕВЕ И КРАСНОПОЛЬЕ


10:18 09.01.2026

Комитет госконтроля Могилевской области проверил магазины и торговые точки в Могилеве, а также в Краснопольском районе. Установлен ряд нарушений.

Как сообщает Telegram-канал КГК, на одном из могилевских рынков три ИП завышали цены на овощи и фрукты. Например, на импортные томаты торговые надбавки составили 37% и 44% (вместо разрешенных 15%), на отечественные огурцы - 38% вместо 30%.

В 4 торговых точках г.п. Краснополье выявлено завышение цен. Например, в частном магазине на 12 наименований непродовольственных товаров (стройматериалы, изделия сантехкерамики, товары бытовой химии) торговые надбавки были завышены до 1,2 раза.

Два ИП на рынке городского поселка завышали торговые надбавки на фрукты и овощи до 3,8 раза.

На этом же рынке реализовывалось более 40 бутылок антиобледенительной жидкости без ценников, документов о приобретении товара, его качестве и безопасности. Товар не был маркирован унифицированными контрольными знаками. Вся антиобледенительная жидкость снята с реализации.

По выданным КГК рекомендациям цены оперативно приведены в соответствие с требованиями законодательства.
