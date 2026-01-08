Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Беларуси распространила заявление по вопросу добровольного отзыва ограниченного количества продукции детского питания ООО "Нестле Россия".

Напомним: в соответствии с информацией, размещенной на официальных сайтах ООО "Нестле Россия" и Роспотребнадзора – речь идет о том, что компания добровольно отзывает ограниченное количество продукции детского питания (сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания определенных партий, которые были произведены в период с 15.04.2025 по 27.11.2025).

Ситуация в Республике Беларусь: поставщик продукции компаний группы «Нестле» в Республике Беларусь - ИООО «АЛИДИ-Вест» предупредил Министерство здравоохранения о принятом компанией решении об отзыве ограниченного числа партий продукции детского питания, сообщает пресс-служба Минздрава.

Заместитель министра – главный государственный санитарный врач Светлана Нечай: совместно с коллегами из Роспортебнадзора, а также при взаимодействии с компанией-поставщиком, специалисты санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь принимают меры по предотвращению оборота отдельных партий данной продукции на территории страны - призываем граждан учитывать при выборе покупки данную информацию. Этот отзыв затрагивает ограниченное количество партий продукта, которые определены по итогам проведенной компанией оценки потенциальных возможных рисков. Отзыв не затрагивает продукцию других партий и любые другие продукты детского питания, представленные компанией "Нестле".

Обращаться по вопросам возврата продукции следует на контактный телефон поставщика продукции +375 17 388 00 84. Учитывайте эту информацию, в том числе и приобретая данную продукцию на маркетплейсах.

NAN® 1 OPTIPRO® 400 г — партия 51510346AB;

NAN® 1 OPTIPRO® 800 г — партии 51490346AA, 51750346AB, 51760346AC, 51800346AB, 51810346AA, 51910346AA, 52180346AC;

NAN® 1 OPTIPRO® 1050 г — партии 51740346BA, 51750346BB, 51910346BB, 51920346BA, 52190346BA, 52200346BA;

NESTOGEN® КОМФОРТ PLUS 600 г — партии 5124080611, 5125080611, 5185080611, 5228080611, 5331080611;

NAN® SUPREME® 400 г — партия 52790742C1;

NAN® SUPREME® 800 г — партия 52750742F1;

NAN® 2 OPTIPRO® 400 г — партии 51550017A1, 52920017A1, 53130017A1;

NAN® 2 OPTIPRO® 800 г — партии 51240017C1, 51240017C2, 51420017C6, 51430017C2, 51570017C1, 51660017C5, 51670017C1, 52800017C2, 52940017C3, 52950017C1, 53130017C1, 53140017C1;

NAN® 2 OPTIPRO® 1050 г — партии 5200167811, 5200167821, 5201167811, 5201167821, 5218167821, 5219167811, 5219167821, 5220167821, 5240167821, 5241167821, 5256167811;

NAN® КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 400 г — партии 51220017A2, 51230017A1;

PRENAN® 400 г — партия 52560346AA;

ALFARÉ® AMINO 400 г — партии 51050017Y2, 51470017Y1, 51480017Y1, 52730017Y1, 52870017Y3;

NAN® БЕЗЛАКТОЗНЫЙ 400 г — партии 51400346AA, 51410346AA.

Минздрав обращает внимание, что данный отзыв осуществляется в качестве меры предосторожности и является частью мер по глобальному добровольному отзыву определенных партий продукции детского питания, осуществляемого компанией «Нестле» в связи с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье (арахидоновая кислота) от внешнего поставщика.

Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием токсина цереулида, могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение до 6 часов после употребления продукта. Такие симптомы схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока.