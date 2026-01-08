За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 251 населенном пункте Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Было обесточено 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм, 6 котельных.

Отключения зафиксированы преимущественно в Витебской, Минской и Гомельской областях. Сильный снегопад, метель и шквалистый ветер, порывы которого достигали 15-20 м/с, ночью местами - до 24 м/с, привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи, их обрыву. Больше всего из-за непогоды пострадали Полоцкий, Молодечненский, Слуцкий, Минский, Речицкий и Жлобинский районы.

В устранении последствий циклона было задействовано 76 аварийных бригад и 69 единиц техники.

По данным на 7.00 9 января, восстановительные работы продолжаются в 44 населенных пунктах.

Сегодня в Беларуси сохраняются сложные погодные условия. Днем на большей части территории страны прогнозируется сильный снег с порывистым ветром до 15-20 м/с. На дорогах снежные заносы. Энергоснабжающие организации во взамодействии со службами МЧС, местными органами власти ведут непрерывный мониторинг метеорологической обстановки. Мобилизованы необходимые силы и средства для оперативного устранения возникающих технологических нарушений в условиях непогоды.

Минэнерго организован штаб для контроля ситуации и принятия дополнительных мер для скорейшего восстановления электроснабжения.