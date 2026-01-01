В Зеленой гавани появится новый ситихаус рядом с лесным пляжем. В нем будут квартиры евроформата, в том числе с террасами. Застройщик А-100 Девелопмент уже открыл продажи, «квадрат» стоит от 1480 долларов в эквиваленте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика, кроме этого, для покупателей действует специальное предложение “бесшовный переезд”: продать старую квартиру и приобрести новую без комиссии поможет агентство Экореал.

Дом 7.13 по генплану построят в квартале Земляничная поляна в пешей доступности от магазинов, аптеки и кафе, а рядом расположится лесной пляж и спортивной площадкой.

«Удачное расположение этого ситихауса рядом с лесным пляжем, спортивной площадкой, магазинами и кафе позволит жителям одновременно наслаждаться уединением в лесу и быть в курсе общественной жизни в Зеленой гавани. Благодаря продуманным планировкам здесь есть место для просторной мастер-спальни, а большие террасы и балконы станут естественным продолжением дома», – отмечает застройщик.

В трех подъездах переменной этажности (6, 7 и 8 этажей) разместятся 104 квартиры: от компактных евродвушек до просторных пятикомнатных, площадью до 153,1 кв. м. Предусмотрены мастер-спальни, гардеробные или кабинеты. Все балконы будут открытыми.

У квартир на первом этаже будут собственные террасы: четыре выходят во внутренний двор и занимают от 19,5 до 20,7 кв.м, еще две площадью 20,7 и 23,2 «квадрата» откроют вид на зеленый коридор. На последнем этаже третьей секции расположена эксклюзивная квартира — с выходом на крышу и собственной 126-метровой террасой. В угловой секции будут мансардные двухуровневые квартиры с высокими скатными потолками. На втором уровне можно разместить кабинет, обустроить библиотеку или организовать зону отдыха.

Для одной из секций дома в квартирах предусмотрена чистовая отделка Basic. Также есть квартиры с отделкой, готовой установленной кухней и бытовой техникой. Будущему владельцу достаточно будет добавить мебель по своему усмотрению. Кроме этого, доступны квартиры с предчистовым форматом отделки White box с готовым санузлом.

Квартиры в новом ситихаусе уже в продаже. Цены начинаются от 1480 долларов по курсу. Самая доступная квартира обойдется в 76968 долларов в пересчете. Покупателям доступны рассрочка и партнерские кредиты по сниженным ставкам.

Все подъезды в доме будут проходными, с колясочными и лапомойками. Для каждой квартиры предусмотрена кладовая.

Отдельного упоминания заслуживают фасады будущего дома: цвета фасадов в природной палитре бежевых, серых и желтых оттенков будут напоминать березовую рощу осенью. К слову, выбор цвета фасадов в квартале, как и во всей Зеленой гавани, не случаен. При разработке плана застройки, архитекторы обратили внимание на разнообразие типов почв и растительности - это и стало отправной точкой для разработки дизайн-кода всего района.

Для квартала Земляничная поляна характерен цветовой код «песок и березовые аллеи». Здесь архитекторы использовали светлую воздушную палитру с преобладанием теплых кремовых и мягких серых оттенков песка. Ключевой образ — графичный ствол березы — воплощается в фасадах через вертикальный ритм элементов, сочетание гладких и текстурных материалов и светлых акцентов.

Двор ситихауса, полностью свободный от машин, будет огорожен еврозабором и оборудован видеонаблюдением. На его территории появятся детская площадка, навес для отдыха, зоны тихого досуга, соседский центр, мини-огороды и велобоксы.

Дополнительно доступны места на паркинге 7.7, некоторые места оборудованы электрозарядками.

Сдача дома запланирована на второй квартал 2027 года, паркинга — на четвертый квартал того же года.