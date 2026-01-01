|О компании
|08.01.2026
|
|
Экономика РБ
ТУРЧИН ПОРУЧИЛ В 2026 ГОДУ СОЗДАТЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА ПЯТИСОТСИЛЬНОГО ТРАКТОРА
15:47 08.01.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил ключевые производственные площадки Минского тракторного завода, сообщает «Трактор.бел» со ссылкой на пресс-службу правительства.
Основное внимание было сосредоточено на выпуске мощной энергонасыщенной техники, определяющей экспортный потенциал предприятия. Александр Турчин осмотрел механосборочное производство, где собирается флагманская энергонасыщенная модель – трактор BELARUS 3522. Стоит задача с января ежемесячно производить более 90 машин этой модели, которая постоянно совершенствуется с учетом требований заказчика в лице Минсельхозпрода. На МТЗ готовы к таким темпам. Работы организованы в двухсменном режиме на сборке и трехсменном — в цехах, которые обеспечивают сборочный цех деталями и узлами.
Также Александру Турчину продемонстрировали новую модель — трактор BELARUS 5425 мощностью 542 л.с. До конца мая планируется завершить сборку пяти таких машин. Премьер-министр поставил задачу, чтобы они прошли опытную эксплуатацию в сильных хозяйствах Беларуси. Это позволит учесть все замечания и в 2027 году выйти на серийное производство.
Кроме того, Александр Турчин поставил задачу руководству МТЗ за 2026 год создать производственные мощности для серийного производства трактора BELARUS 5425.
|
|
