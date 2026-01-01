В целях приведения актов законодательства в соответствие с указом от 3 ноября 2025 г. №388 «О совершенствовании порядка заселения арендного жилья» премьер-министром подписано постановление «О распоряжении государственным жилищным фондом»

Как сообщает Telegram-канал Правительства, документом приводится в соответствие ряд постановлений Совета Министров. В частности, Указом предусмотрено обеспечить заселение в арендное жилье в течение 30 рабочих дней

Так, сокращен срок размещения местными органами власти информации о наличии арендного жилья с 7 дней до 1 дня установлен срок обращения граждан для заключения договора найма арендного жилья до 5 рабочих дней

Кроме того, корректируются сроки получения застройщиком документов после ввода жилого дома в эксплуатацию, определенных в Положении о порядке обеспечения условий для заселения граждан в жилые помещения в завершенных строительством многоквартирных жилых домах.

Сокращены сроки передачи застройщиком дольщику окончательного расчета стоимости объекта долевого строительства с 25 календарных дней до 2 рабочих дней (при финансировании за счет бюджетных средств и средств, полученных от предоставления арендного жилья)

Также предусмотрены иные корректировки