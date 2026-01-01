В Минтруда и соцзащиты Беларуси рассказали, на сколько возрастет семейный бюджет при рождении ребенка.

При рождении первого ребенка: 4910,90 руб. единовременное пособие при рождении первого ребенка; плюс 491,09 руб. единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности.

Итого: 5401,18 руб.

Плюс для работающих белорусок еще пособие по беременности и родам.

*Средний размер - более 6,4 тыс.руб.

Однако в Минтруда обратили внимание, у каждого этот размер будет свой.

При рождении второго ребенка: 6875,26 руб. единовременное пособие при рождении второго и последующих; 491,09 руб. единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности.

Итого: 7366,35 руб. (+ пособие по беременности и родам для работающих белорусок*).

При рождении третьего и последующих детей: 6875,26 руб. единовременное пособие при рождении второго и последующих; 491,09 руб. единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности.

Итого: 7366,35 руб. (+ пособие по беременности и родам для работающих белорусок*).

Плюс назначается семейный капитал — новый размер семейного капитала, действующий с 1 января 2026 года, будет размещен на официальном сайте Минтруда до 31 января 2026 года.

В 2025 году его размер составлял 33 275 руб.

Кстати, с 1 февраля размер пособий семьям с детьми станет больше:

по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет

перерассчитывается два раза в год (с 1 февраля и 1 августа) в связи с ростом средней заработной платы работников в стране.

ежеквартально (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября) подлежат перерасчету и пособия, исчисляемые от бюджета прожиточного минимума.