Экономика РБ
НА СКОЛЬКО ВОЗРАСТЕТ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА, РАССКАЗАЛИ В МИНТРУДА
14:51 08.01.2026
В Минтруда и соцзащиты Беларуси рассказали, на сколько возрастет семейный бюджет при рождении ребенка.
При рождении первого ребенка: 4910,90 руб. единовременное пособие при рождении первого ребенка; плюс 491,09 руб. единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности.
Итого: 5401,18 руб.
Плюс для работающих белорусок еще пособие по беременности и родам.
*Средний размер - более 6,4 тыс.руб.
Однако в Минтруда обратили внимание, у каждого этот размер будет свой.
При рождении второго ребенка: 6875,26 руб. единовременное пособие при рождении второго и последующих; 491,09 руб. единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности.
Итого: 7366,35 руб. (+ пособие по беременности и родам для работающих белорусок*).
При рождении третьего и последующих детей: 6875,26 руб. единовременное пособие при рождении второго и последующих; 491,09 руб. единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности.
Итого: 7366,35 руб. (+ пособие по беременности и родам для работающих белорусок*).
Плюс назначается семейный капитал — новый размер семейного капитала, действующий с 1 января 2026 года, будет размещен на официальном сайте Минтруда до 31 января 2026 года.
В 2025 году его размер составлял 33 275 руб.
Кстати, с 1 февраля размер пособий семьям с детьми станет больше:
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет
перерассчитывается два раза в год (с 1 февраля и 1 августа) в связи с ростом средней заработной платы работников в стране.
ежеквартально (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября) подлежат перерасчету и пособия, исчисляемые от бюджета прожиточного минимума.
