|08.01.2026
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТА ПРОГРАММА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ НА 2026 ГОД
13:25 08.01.2026
В Беларуси Принята программа по стандартизации в области метрологии на 2026 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, программа по стандартизации в области метрологии на 2026 г. сформирована на основе предложений, поступивших в секретариат технического комитета по стандартизации Республики Беларусь ТК BY 6 «Стандартизация в области метрологии».
В нее включены предложения БелГИМ, Брестского, Гомельского и Могилевского ЦСМС.
Всего программа содержит 53 темы, в том числе разработку 14 государственных стандартов и 4 изменений в действующие стандарты, касающихся теоретических основ системы обеспечения единства измерений; требований к методикам поверки и калибровки средств измерений; методов испытаний и измерений, метрологических характеристик средств измерений, а также иных метрологических требований и правил; фасованных товаров.
Также будет проведена проверка научно-технического уровня 35 государственных стандартов.
Реализация программы будет способствовать обеспечению и поддержанию единства измерений, которые связаны с метрологической прослеживаемостью, подтверждением соответствия, испытаниями средств измерений, а также поверкой и калибровкой, оценкой неопределенности в различных сферах деятельности: от промышленности и здравоохранения, систем связи и энергетики до обороны и учета всех видов ресурсов.
