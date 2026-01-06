В Беларуси Принята программа по стандартизации в области метрологии на 2026 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, программа по стандартизации в области метрологии на 2026 г. сформирована на основе предложений, поступивших в секретариат технического комитета по стандартизации Республики Беларусь ТК BY 6 «Стандартизация в области метрологии».

В нее включены предложения БелГИМ, Брестского, Гомельского и Могилевского ЦСМС.

Всего программа содержит 53 темы, в том числе разработку 14 государственных стандартов и 4 изменений в действующие стандарты, касающихся теоретических основ системы обеспечения единства измерений; требований к методикам поверки и калибровки средств измерений; методов испытаний и измерений, метрологических характеристик средств измерений, а также иных метрологических требований и правил; фасованных товаров.

Также будет проведена проверка научно-технического уровня 35 государственных стандартов.

Реализация программы будет способствовать обеспечению и поддержанию единства измерений, которые связаны с метрологической прослеживаемостью, подтверждением соответствия, испытаниями средств измерений, а также поверкой и калибровкой, оценкой неопределенности в различных сферах деятельности: от промышленности и здравоохранения, систем связи и энергетики до обороны и учета всех видов ресурсов.