СЕРГЕЕНКО 12 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРЛИЦ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

11:47 08.01.2026 Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергеенко И.П. 12 января 2026 года проведет личный прием граждан и представителей юридических лиц в Палате представителей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Палаты представителей, предварительная запись на личный прием будет осуществляться до 9 января 2026 г. с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по тел.: (8-017) 222-69-25.