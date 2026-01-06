ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СЕРГЕЕНКО 12 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРЛИЦ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ


11:47 08.01.2026

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергеенко И.П. 12 января 2026 года проведет личный прием граждан и представителей юридических лиц в Палате представителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Палаты представителей, предварительная запись на личный прием будет осуществляться до 9 января 2026 г. с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по тел.: (8-017) 222-69-25.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.01.2026
валюта курс
EUR 3.4599
USD 2.9532
RUB 3.6735
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9532 +0.0088
RUB 3.6735 +0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4390
USD 2.9500 2.9600
RUB 3.6400 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1660
EUR/RUB 94.0000 94.5000
USD/RUB 80.8000 81.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте