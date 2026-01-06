|О компании
|08.01.2026
Экономика РБ
СЕРГЕЕНКО 12 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРЛИЦ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
11:47 08.01.2026
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергеенко И.П. 12 января 2026 года проведет личный прием граждан и представителей юридических лиц в Палате представителей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Палаты представителей, предварительная запись на личный прием будет осуществляться до 9 января 2026 г. с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по тел.: (8-017) 222-69-25.
