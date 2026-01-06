|О компании
|08.01.2026
Экономика РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕХ ЧАСТНЫХ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ
11:18 08.01.2026
Комитетом госконтроля Гродненской области совместно со специалистами Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья установлены грубейшие нарушения в деятельности трех заготовительных цехов.
Как сообщает Telegram-канал КГК, ряд нарушений создавал угрозу здоровью потребителей: готовая пищевая продукция выпускалась без маркировки; отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции, а также документы, подтверждающие ее поступление; выявлены также другие нарушения санитарных норм и правил.
Также установлено, что помещения, к которым предъявляются специальные требования к микроклимату, не оборудованы средствами контроля температурно-влажностного режима.
По результатам контрольных мероприятий 330 кг сырья, а также 470 кг готовой продукции изъяты из обращения.
Деятельность заготовительных цехов приостановлена до полного устранения выявленных нарушений.
