Комитетом госконтроля Гродненской области совместно со специалистами Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья установлены грубейшие нарушения в деятельности трех заготовительных цехов.

Как сообщает Telegram-канал КГК, ряд нарушений создавал угрозу здоровью потребителей: готовая пищевая продукция выпускалась без маркировки; отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции, а также документы, подтверждающие ее поступление; выявлены также другие нарушения санитарных норм и правил.

Также установлено, что помещения, к которым предъявляются специальные требования к микроклимату, не оборудованы средствами контроля температурно-влажностного режима.

По результатам контрольных мероприятий 330 кг сырья, а также 470 кг готовой продукции изъяты из обращения.

Деятельность заготовительных цехов приостановлена до полного устранения выявленных нарушений.