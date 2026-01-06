В Беларуси созданы и внесены в кадастр геоданные границ садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального кадастрового агентства, запрос организаций, населения к данным о том, где проходит граница садоводческого товарищества имеет конкретное практическое значение. Зачастую садоводческое товарищество, дачный кооператив граничат с населенным пунктом. При этом важно осознавать, что граница садоводческого товарищества – это реальная и воображаемая черта, которая разграничивает много правомочий.

Среди них: в садоводческом товариществе его члены организуют вывоз бытовых отходов, чистку снега, а в населенных пунктах эти заботы лежат на плечах местных властей. В садоводческом товариществе зарегистрироваться по месту жительства нельзя, регистрация возможна только по месту пребывания, существует разница и в целевом использовании земли, и в площади участков, выделяемых гражданам, и в написании адреса дома (в населенных пунктах в структуру адреса включено название улицы).

В 2025 году Национальное кадастровое агентство совместно с территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества и местными исполнительными и распорядительными органами завершило масштабный проект по созданию геоданных границ садоводческих товариществ (СТ) и дачных кооперативов (ДК).

На 1 января 2025 года в реестре улиц и дорог содержалось 4 475 СТ и ДК и только 17% из них имели пространственные данные, а теперь для 95% СТ внесены границы. Помимо границ на карте, актуализированы данные и о количестве, и о названиях (на русском и белорусском языках) в реестре. По состоянию на конец 2025 г. в реестре улиц и дорог 4 394 СТ и ДК.

Работы выполнены всего за год, в 1 квартале 2025 года районные исполнительные комитеты предоставили в Национальное кадастровое агентство схемы расположения, геоданные границ 2 062 СТ и ДК для внесения в реестр улиц и дорог, а территориальные организации по государственной регистрации дополнили СТ и ДК на основании данных информационных ресурсов государственного земельного кадастра, ЗИС, проектов организации застройки территории и других официальных источников. Созданные границы СТ и ДК верифицированы и согласованы местными органами власти и внесены в реестр улиц и дорог.

Создание и внесение границ СТ и ДК в реестр улиц и дорог важный шаг для наполнения кадастра геоданными. Актуальность данных будет поддерживаться на постоянной основе.

Геоданные СТ и ДК доступны на публичной кадастровой карте Республики Беларусь в слое «Элементы внутреннего адреса»: map.nca.by. Карта бесплатна, работает круглосуточно.