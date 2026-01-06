|О компании
|08.01.2026
|
|
Экономика РБ
В МАГАЗИНЕ «КОПЕЕЧКА» В БРЕСТЕ НАШЛИ 32 ДЕСЯТКА ПРОСРОЧЕННЫХ КУРИНЫХ ЯИЦ
10:32 08.01.2026
Контролерами Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в магазине «Копеечка» ЗАО «Доброном» в г. Бресте (ул. Лейтенанта Рябцева) выявлена просроченная продукция, в том числе 32 десятка куриных яиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе выборочной проверки ООО «Тудейпрайс» в торговом объекте «Планета Одежда Обувь» в г. Могилеве установлено, что обязательный перечень товаров не выполнялся на 90 процентов, допущена реализация продукции для детей и подростков не маркированной единым знаком обращения, а также не прошедшей процедуру обязательного подтверждения соответствия, и другие нарушения. Работа торгового объекта приостановлена до 3 февраля 2026 г.
В г. Лепеле Витебской области в торговом объекте ООО «Беллепельснаб» также выявлены товары (клеевые составы, морилки, пасты коллерные, эмаль) с истекшими сроками годности (до двух лет).
По результатам выявленных нарушений все субъекты хозяйствования будут привлечены к административной ответственности.
|
|
