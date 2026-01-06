ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
БОЛЕЕ BR1 МЛН ИЗ СПЕЦФОНДА ПРЕЗИДЕНТА БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА ПООЩРЕНИЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ


10:25 08.01.2026

Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, об этом сообщает пресс-служба президента.

На эти цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда будет направлено более Br1 млн.

Стипендии Президента Беларуси назначены 194 студентам вузов.

Гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 38 победителей международных олимпиад и конкурсов.

Специальными премиями поощрены 320 учащихся, курсантов и студентов.

Педагогическим и научным работникам, которые внесли особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов, присуждено 51 вознаграждение.

Принятие распоряжения Главы государства направлено на выявление и поддержку наиболее мотивированной одаренной молодежи, создание благоприятных условий для успешной учебы, стимулирование профессионального роста педагогов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.01.2026
валюта курс
EUR 3.4599
USD 2.9532
RUB 3.6735
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9532 +0.0088
RUB 3.6735 +0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4390
USD 2.9500 2.9600
RUB 3.6400 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1660
EUR/RUB 94.0000 94.5000
USD/RUB 80.8000 81.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
