Экономика РБ

БОЛЕЕ BR1 МЛН ИЗ СПЕЦФОНДА ПРЕЗИДЕНТА БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА ПООЩРЕНИЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ

10:25 08.01.2026 Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, об этом сообщает пресс-служба президента. На эти цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда будет направлено более Br1 млн. Стипендии Президента Беларуси назначены 194 студентам вузов. Гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 38 победителей международных олимпиад и конкурсов. Специальными премиями поощрены 320 учащихся, курсантов и студентов. Педагогическим и научным работникам, которые внесли особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов, присуждено 51 вознаграждение. Принятие распоряжения Главы государства направлено на выявление и поддержку наиболее мотивированной одаренной молодежи, создание благоприятных условий для успешной учебы, стимулирование профессионального роста педагогов.