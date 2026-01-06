|О компании
|08.01.2026
|
|
Экономика РБ
БОЛЕЕ BR1 МЛН ИЗ СПЕЦФОНДА ПРЕЗИДЕНТА БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА ПООЩРЕНИЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ
10:25 08.01.2026
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, об этом сообщает пресс-служба президента.
На эти цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда будет направлено более Br1 млн.
Стипендии Президента Беларуси назначены 194 студентам вузов.
Гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 38 победителей международных олимпиад и конкурсов.
Специальными премиями поощрены 320 учащихся, курсантов и студентов.
Педагогическим и научным работникам, которые внесли особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов, присуждено 51 вознаграждение.
Принятие распоряжения Главы государства направлено на выявление и поддержку наиболее мотивированной одаренной молодежи, создание благоприятных условий для успешной учебы, стимулирование профессионального роста педагогов.
|
|
