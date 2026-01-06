ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НА УЛИЦЕ ОЛЕШЕВА В МИНСКЕ ВОЗВОДЯТ ДЕСЯТИЭТАЖКУ: КАРКАС ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ К МАРТУ


09:52 08.01.2026

В окружении частного сектора на улице Олешева в Минске растёт современная многоэтажка.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», монолитно-каркасный жилой дом возводит стройтрест № 1 (заказчик – УКС Советского района). Монолитчики генподрядного СУ-94 армируют вертикальные конструкции пятого этажа, а в эту пятницу будут бетонировать плиту перекрытия одной из секций. Завершить монолитный каркас строители планируют к концу февраля. Через месяц уже начнутся кладочные работы и подводка к зданию наружных сетей. Заедут электрики и сантехники.

Сейчас работа на объекте организована вахтовым методом: трудятся две бригады монолитчиков – 28 человек. Потом их сменит другая вахта. Минусовые температуры строительству не помеха – идут в графике. В декабре, например, было принято 970 «кубов» бетона.

Жилой дом в границах ул. Олешева - ул.Топографическая - пер. 1-й Топографический -ул.Полиграфическая (1-я очередь строительства) возводится в хорошей локации, вдали от оживлённых городских магистралей. И до Севастопольского парка – рукой подать. Жильцы явно полюбят активный/тихий отдых на природе.

Многоэтажка на две секции, 10 этажей, со встроенными помещениями на первом – у них будут отдельные входы со стороны ул.Олешева.

Всего 54 квартиры – по 18 однушек, двушек и трёшек. Жильё сдаётся под чистовую отделку в этом году.

Как водится, строители благоустроят придомовую территорию, создадут 49 парковочных машино/мест.
