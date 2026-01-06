Стипендии президента Беларуси на 2026 год назначены 55 аспирантам, выполняющим диссертационные исследования в соответствии с приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Научные исследования и разработки стипендиатов проводятся по актуальным и востребованным темам в области технических, химических, математических, медицинских, сельскохозяйственных, экономическихнаук, цифровых технологий, литературы, образования и наук о Земле.

Результаты их работ внедрены в учебный процесс и отрасли экономики, представлены на республиканских и международных конференциях, опубликованы в научных изданиях.

Принятие распоряжения президента направлено на стимулирование научной деятельности аспирантов, привлечение в науку одаренной молодежи, развитие отечественных научных школ.