08.01.2026   
СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ НА 2026 ГОД НАЗНАЧЕНЫ 55 АСПИРАНТАМ


09:35 08.01.2026

Стипендии президента Беларуси на 2026 год назначены 55 аспирантам, выполняющим диссертационные исследования в соответствии с приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Научные исследования и разработки стипендиатов проводятся по актуальным и востребованным темам в области технических, химических, математических, медицинских, сельскохозяйственных, экономическихнаук, цифровых технологий, литературы, образования и наук о Земле.

Результаты их работ внедрены в учебный процесс и отрасли экономики, представлены на республиканских и международных конференциях, опубликованы в научных изданиях.

Принятие распоряжения президента направлено на стимулирование научной деятельности аспирантов, привлечение в науку одаренной молодежи, развитие отечественных научных школ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.01.2026
валюта курс
EUR 3.4599
USD 2.9532
RUB 3.6735
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9532 +0.0088
RUB 3.6735 +0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4500
USD 2.9500 2.9650
RUB 3.6300 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 08.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1720
EUR/RUB 94.3000 95.5019
USD/RUB 81.2000 81.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
