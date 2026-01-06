|О компании
|08.01.2026
Экономика РБ
СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ НА 2026 ГОД НАЗНАЧЕНЫ 55 АСПИРАНТАМ
09:35 08.01.2026
Стипендии президента Беларуси на 2026 год назначены 55 аспирантам, выполняющим диссертационные исследования в соответствии с приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
Научные исследования и разработки стипендиатов проводятся по актуальным и востребованным темам в области технических, химических, математических, медицинских, сельскохозяйственных, экономическихнаук, цифровых технологий, литературы, образования и наук о Земле.
Результаты их работ внедрены в учебный процесс и отрасли экономики, представлены на республиканских и международных конференциях, опубликованы в научных изданиях.
Принятие распоряжения президента направлено на стимулирование научной деятельности аспирантов, привлечение в науку одаренной молодежи, развитие отечественных научных школ.
