|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В ГРОДНЕНСКОМ РАЙОНЕ ИЗМЕНЯТСЯ ГРАНИЦЫ ЧЕТЫРЕХ ДЕРЕВЕНЬ
09:11 08.01.2026
Гродненский районный Совет депутатов 29 декабря принял решение № 204 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Гродненского района».
Как сообщает Национальны правовой портал, так, в Гродненском районе скорректированы границы населенных пунктов:
Обуховского сельсовета – деревень Лашевичи, Машталеры, Михайловка;
Скидельского сельсовета – деревни Карашево.
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь».
Решение вступает в силу с 7 января 2026 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2026
Курсы в банках
на 08.01.2026
Конвертация в банках
на 08.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте