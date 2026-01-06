ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В ГРОДНЕНСКОМ РАЙОНЕ ИЗМЕНЯТСЯ ГРАНИЦЫ ЧЕТЫРЕХ ДЕРЕВЕНЬ


09:11 08.01.2026

Гродненский районный Совет депутатов 29 декабря принял решение № 204 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Гродненского района».

Как сообщает Национальны правовой портал, так, в Гродненском районе скорректированы границы населенных пунктов:

Обуховского сельсовета – деревень Лашевичи, Машталеры, Михайловка;

Скидельского сельсовета – деревни Карашево.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь».

Решение вступает в силу с 7 января 2026 г.
