МТС запускает экологическую программу по сбору старой и неисправной мелкогабаритной техники для дальнейшей утилизации и переиспользования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, в салонах связи устанавливаются специальные боксы, куда каждый житель Беларуси может принести ненужные устройства и получить скидку на покупку нового товара.

Специализированные экобоксы уже появились в 14 салонах связи МТС в Минске, областных центрах, а также Барановичах, Борисове, Орше и Полоцке. При этом список точек продолжит расширяться.

В рамках программы можно сдать мелкогабаритное оборудование — от калькуляторов до старых телефонов, планшетов и бытовой техники небольшого размера. Принимаются устройства любого бренда, года выпуска и состояния, включая нерабочие. За участие пользователи получают скидку на покупку нового товара в салоне связи. Узнать подробные условия программы можно на сайте МТС.

Собранные устройства будут переданы на переработку: ценные материалы (металлы, стекло, пластик) пойдут на создание новых продуктов, а оставшиеся элементы будут безопасно утилизированы. Таким образом, каждый участник программы сможет внести свой вклад в сохранение природы и развитие ответственного потребления.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов и лидер по качеству по итогам 3 квартала 2025 года. Сеть МТС имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений «БелГИЭ».

В рамках экологической повестки МТС на регулярной основе оценивает воздействие на окружающую среду, а также контролирует рациональное потребление ресурсов, организует вторичное использование материалов и минимизирует бумажный документооборот. Компания также реализует корпоративные инициативы по повышению экологической осознанности и использует рекламные носители для создания новых изделий.