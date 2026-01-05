|О компании
|06.01.2026
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ПОЯВИЛОСЬ 25 НОВЫХ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ
14:29 06.01.2026
В Беларуси за прошлый год появилось 25 новых лесохозяйственных дорог.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, общая протяженность новых артерий, построенных лесхозами отрасли, составила 103,125 км.
Появление новых лесохозяйственных дорог позволит не только вовлечь в оборот дополнительные объемы спелой древесины, но и своевременно проводить мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями леса, ликвидировать лесные пожары.
Новые лесохозяйственные дороги появились во всех областях страны. Наибольшее количество километров было введено в Витебской области - 43,549 км.
Финансирование строительства объектов осуществлялось за счет платежей за лесопользование, направляемых Министерству лесного хозяйства Республики Беларусь с дальнейшим их использованием на строительство лесохозяйственных дорог, и средств республиканского бюджета.
Напомним, ранее Глава государства поставил перед отраслью задачу: ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 100 км новых лесохозяйственных дорог.
