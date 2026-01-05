По инициативе Правительства банки, Банк развития и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей запускают 3 новых кредитных продукта для бизнеса: «Туристический потенциал», «Сильные регионы», «Технологическая самодостаточность».

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, ставка по кредитным продуктам составляет от 6% до 7% годовых в течение первых 7 лет, сумма: до 200 млн рублей, срок: до 15 лет.

1. «ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»

Требования: строительство и модернизация санаторно-курортных и оздоровительных центров, гостиниц и аналогичных средств размещения, создание и развитие современных коллективных средств размещения (кемпингов, глэмпингов и др.) вне территории г. Минска. Проект должен соответствовать видам деятельности по секциям I (услуги по временному проживанию и питанию), Q (здравоохранение и социальные услуги) и R (творчество, спорт, развлечения и отдых).

Условия:

Сумма: до 100 млн рублей.

Ставка: не более 6% годовых в течение 7 лет, не более ставки рефинансирования + 3 п.п. – в последующие годы.

Срок кредита: до 15 лет.

2. «СИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ»

Требования: производственные инициативы в регионах (кроме областных центров, Минска и прилегающих районов). Проект должен иметь значение для развития региона, предусматривать создание новых или модернизацию существующих производств и соответствовать видам деятельности по секциям С (обрабатывающая промышленность) и Q (здравоохранение и социальные услуги).

Условия:

Сумма: до 30 млн рублей.

Ставка: не более 7% годовых (для аграрных районов — не более 6,5%) в течение 7 лет, не более ставки рефинансирования + 3 п.п. – в последующие годы.

Срок кредита: до 10 лет.

3. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ САМОДОСТАТОЧНОСТЬ»

Программа включает три направления:

1. Импортозамещение, локализация, местное сырье

Требования: реализация инвестпроекта по:

запуску производства высокотехнологичной импортозамещающей продукции;

или увеличению локализации производства;

или производству мебели и продукции из льна с переработкой отечественного сырья.

Условия:

Сумма: до 100 млн рублей.

Ставка: не более 7% годовых в течение 7 лет, не более ставки рефинансирования + 3 п.п. – в последующие годы.

Срок кредита: до 15 лет

2. Перспективные промышленные направления

Требования: реализация инвестпроекта по:

запуску производства промышленных роботов или их внедрению;

или запуску производства беспилотных систем (воздушных, наземных).;

или запуску производства продукции на основе биотехнологий.

Условия:

Сумма: до 100 млн рублей (для промышленных роботов и беспилотных систем) и до 200 млн рублей (для биотехнологий).

Ставка: не более 6% годовых в течение 7 лет, не более ставки рефинансирования + 3 п.п. – в последующие годы.

Срок кредита: до 15 лет.

Подробную информацию о кредитных продуктах можно уточнить на онлайн-площадке Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей (https://региональная-инициатива.бел), сайтах и в отделениях банков-участников (ОАО ”АСБ Беларусбанк“, ОАО ”Белагропромбанк“, ОАО ”Белинвестбанк“) и ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“.