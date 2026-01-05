В Минске в декабре зарегистрировано 1134 сделки с квартирами. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

Результат близок к ноябрьскому уровню - тогда заключили 1140 сделок.

По состоянию на 6 января данные ещё уточняются: после дорегистрации итоговое число сделок за декабрь может увеличиться на 100–170.

Рынок, вероятно, проявит чуть большую активность в конце года по сравнению с ноябрем.