№ 805 установлены объемы заказа на поставку (закупку) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2026 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, согласно документу Минсельхозпроду, МВД, концернам «Белгоспищепром» и «Беллегпром», облисполкомам и Мингорисполкому необходимо до 1 апреля заключить соответствующие договора на поставки. Минсельхозпроду по согласованию с МАРТ — установить закупочные цены на сельхозпродукцию, совместно с облисполкомами обеспечить направление на финансирование закупки сельхозпродукции собственных средств заготовителей, а также кредитов банков.

Госзаказ на продовольственное зерно составляет 663,2 тыс. тонн, в том числе по облисполкомам: Брестский — 114,9 тыс., Витебский — 75 тыс., Гомельский — 48 тыс., Гродненский — 137,2 тыс., Минский — 186,1 тыс., Могилевский — 102 тыс. тонн. На пшеницу для производства аминокислот — 60 тысяч тонн, початки кукурузы для производства семян гибридов первого поколения — 22 тысячи, сахарную свеклу — 3,35 млн тонн, ячмень пивоваренный — 86 тысяч, маслосемена рапса — 100 тысяч, льноволокно — 20,7 тысячи, в том числе длинное — 7,3 тысячи, короткое — 13,4 тысячи тонн.