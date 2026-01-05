ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И СЫРЬЯ ДЛЯ ГОСНУЖД НА 2026 ГОД


11:31 06.01.2026

№ 805 установлены объемы заказа на поставку (закупку) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2026 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, согласно документу Минсельхозпроду, МВД, концернам «Белгоспищепром» и «Беллегпром», облисполкомам и Мингорисполкому необходимо до 1 апреля заключить соответствующие договора на поставки. Минсельхозпроду по согласованию с МАРТ — установить закупочные цены на сельхозпродукцию, совместно с облисполкомами обеспечить направление на финансирование закупки сельхозпродукции собственных средств заготовителей, а также кредитов банков.

Госзаказ на продовольственное зерно составляет 663,2 тыс. тонн, в том числе по облисполкомам: Брестский — 114,9 тыс., Витебский — 75 тыс., Гомельский — 48 тыс., Гродненский — 137,2 тыс., Минский — 186,1 тыс., Могилевский — 102 тыс. тонн. На пшеницу для производства аминокислот — 60 тысяч тонн, початки кукурузы для производства семян гибридов первого поколения — 22 тысячи, сахарную свеклу — 3,35 млн тонн, ячмень пивоваренный — 86 тысяч, маслосемена рапса — 100 тысяч, льноволокно — 20,7 тысячи, в том числе длинное — 7,3 тысячи, короткое — 13,4 тысячи тонн.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2026
валюта курс
EUR 3.4399
USD 2.9444
RUB 3.6725
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9444 +0.0417
RUB 3.6725 -0.0333
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4200 3.4300
USD 2.9420 2.9550
RUB 3.6200 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 06.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1700
EUR/RUB 93.8000 95.0000
USD/RUB 80.8000 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте