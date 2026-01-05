ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНСКИЙ ЗАВОД ШЕСТЕРЕН УВЕЛИЧИТ ВЫПУСК ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ВЫСОКОГО КЛАССА ТОЧНОСТИ В 2026 ГОДУ


11:08 06.01.2026

Минский завод шестерен, входящий в состав «МТЗ-ХОЛДИНГА», в 2026 году планирует увеличить выпуск зубчатых колес высокого класса точности до 50 % от общего количества. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал главный технолог МЗШ Леонид Тарабонда.

«На Минском заводе шестерен проходит масштабная модернизация, которая завершится в 2027 году. В 2025-м на предприятие поступило более 50 единиц оборудования. Примерно столько же станков планируем запустить в 2026 году. Часть из них уже находится на различных стадиях монтажа и пусконаладочных работ. В настоящий момент новые станки составляют 30 % от общего количества. При этом порядка 30–40 % ассортимента производится на новом оборудовании. Благодаря модернизации заводу удалось существенно нарастить выпуск продукции высокого класса точности», — отметил Леонид Тарабонда.

Он напомнил, что в 2025 году предприятие повысило класс точности шестерен с 9–10 до 5–7, что соответствует мировым рыночным стандартам. Это дает возможность удовлетворять потребности белорусских и российских заводов сельхозмашиностроения и автомобилестроения. В будущем МЗШ планирует перевести на 6-й класс всю линейку продукции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2026
валюта курс
EUR 3.4399
USD 2.9444
RUB 3.6725
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9444 +0.0417
RUB 3.6725 -0.0333
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4200 3.4300
USD 2.9420 2.9550
RUB 3.6200 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 06.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1700
EUR/RUB 93.8000 95.0000
USD/RUB 80.8000 81.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
