Минский завод шестерен, входящий в состав «МТЗ-ХОЛДИНГА», в 2026 году планирует увеличить выпуск зубчатых колес высокого класса точности до 50 % от общего количества. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал главный технолог МЗШ Леонид Тарабонда.

«На Минском заводе шестерен проходит масштабная модернизация, которая завершится в 2027 году. В 2025-м на предприятие поступило более 50 единиц оборудования. Примерно столько же станков планируем запустить в 2026 году. Часть из них уже находится на различных стадиях монтажа и пусконаладочных работ. В настоящий момент новые станки составляют 30 % от общего количества. При этом порядка 30–40 % ассортимента производится на новом оборудовании. Благодаря модернизации заводу удалось существенно нарастить выпуск продукции высокого класса точности», — отметил Леонид Тарабонда.

Он напомнил, что в 2025 году предприятие повысило класс точности шестерен с 9–10 до 5–7, что соответствует мировым рыночным стандартам. Это дает возможность удовлетворять потребности белорусских и российских заводов сельхозмашиностроения и автомобилестроения. В будущем МЗШ планирует перевести на 6-й класс всю линейку продукции.