06.01.2026
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УСОВЕРШЕНСТВОВАН ПОРЯДОК ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
10:43 06.01.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О льготном обеспечении лекарственными средствами и перевязочными материалами», сообщает пресс-служба Правительства.
Нормы постановления направлены на совершенствование порядка льготного лекарственного обеспечения населения, повышение социальной поддержки отдельных категорий граждан, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями
Постановлением утверждается Положение о порядке бесплатного и льготного обеспечения лекарственными средствами и перевязочными материалами и устанавливается Перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием
определена четкая периодичность отпуска лекарств из аптеки в случае выписки их на длительный курс лечения (до 6 месяцев)
расширена возможность получения льготного лекарственного средства на территории района и области (ранее - только по месту выписки льготного рецепта)
расширены полномочия и обязанности медицинских работников по льготному лекарственному обеспечению жителей сельских населенных пунктов, в которых отсутствуют аптеки (в настоящее время осуществляется только реализация лекарств за полную стоимость).
Действующий в настоящее время Перечень заболеваний, при наличии которых гражданам предоставляется право на льготное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении, дополнен 12 позициями, включая отдельные редкие генетические и хронические системные заболевания
Для отдельных ранее включенных в Перечень заболеваний сняты возрастные ограничения по льготному лекарственному обеспечению
Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования
