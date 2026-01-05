ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УСОВЕРШЕНСТВОВАН ПОРЯДОК ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ


10:43 06.01.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О льготном обеспечении лекарственными средствами и перевязочными материалами», сообщает пресс-служба Правительства.

Нормы постановления направлены на совершенствование порядка льготного лекарственного обеспечения населения, повышение социальной поддержки отдельных категорий граждан, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями

Постановлением утверждается Положение о порядке бесплатного и льготного обеспечения лекарственными средствами и перевязочными материалами и устанавливается Перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием

определена четкая периодичность отпуска лекарств из аптеки в случае выписки их на длительный курс лечения (до 6 месяцев)

расширена возможность получения льготного лекарственного средства на территории района и области (ранее - только по месту выписки льготного рецепта)

расширены полномочия и обязанности медицинских работников по льготному лекарственному обеспечению жителей сельских населенных пунктов, в которых отсутствуют аптеки (в настоящее время осуществляется только реализация лекарств за полную стоимость).

Действующий в настоящее время Перечень заболеваний, при наличии которых гражданам предоставляется право на льготное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении, дополнен 12 позициями, включая отдельные редкие генетические и хронические системные заболевания

Для отдельных ранее включенных в Перечень заболеваний сняты возрастные ограничения по льготному лекарственному обеспечению

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования
