ЗА ПЯТИЛЕТКУ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЯТ И РЕКОНСТРУИРУЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ БЫЧКОВ


10:35 06.01.2026

Александр Лукашенко 5 января подписал указ № 2 «О развитии мясной отрасли». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ предусматривает строительство, реконструкцию в 2026-2030 годах специализированных комплексов по выращиванию и откорму бычков в сельскохозяйственных или перерабатывающих организациях, осуществляющих производство сельхозпродукции. Эти организации будет определять Совет Министров по перечню на основании сформированных облисполкомами предложений.

Указом устанавливаются условия реализации инвестиционных проектов и требования, которым они должны соответствовать. Разработка проектной документации может вестись параллельно со строительством и реконструкцией специализированных комплексов.

Предусматривается предоставление субсидий на уплату процентов за пользование кредитами на равнодолевой основе за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также порядок и условия их предоставления. Кроме того, возможно предоставление кредитных ресурсов ОАО "Банк развития Республики Беларусь" со сроком до 20 лет и уплатой процентов в размере ставки рефинансирования Национального банка. При этом закреплен лимит кредитования из расчета 85 базовых величин на одно ското-место.

Указ направлен на улучшение материально-технической базы мясной отрасли и повышение эффективности производства мяса говядины.
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2026
валюта курс
EUR 3.4399
USD 2.9444
RUB 3.6725
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9444 +0.0417
RUB 3.6725 -0.0333
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4200 3.4300
USD 2.9420 2.9550
RUB 3.6200 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 06.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1700
EUR/RUB 93.8000 95.0000
USD/RUB 80.8000 81.5000
подробнее
