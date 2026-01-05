|О компании
|06.01.2026
Экономика РБ
ЗА ПЯТИЛЕТКУ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЯТ И РЕКОНСТРУИРУЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ БЫЧКОВ
10:35 06.01.2026
Александр Лукашенко 5 января подписал указ № 2 «О развитии мясной отрасли». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документ предусматривает строительство, реконструкцию в 2026-2030 годах специализированных комплексов по выращиванию и откорму бычков в сельскохозяйственных или перерабатывающих организациях, осуществляющих производство сельхозпродукции. Эти организации будет определять Совет Министров по перечню на основании сформированных облисполкомами предложений.
Указом устанавливаются условия реализации инвестиционных проектов и требования, которым они должны соответствовать. Разработка проектной документации может вестись параллельно со строительством и реконструкцией специализированных комплексов.
Предусматривается предоставление субсидий на уплату процентов за пользование кредитами на равнодолевой основе за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также порядок и условия их предоставления. Кроме того, возможно предоставление кредитных ресурсов ОАО "Банк развития Республики Беларусь" со сроком до 20 лет и уплатой процентов в размере ставки рефинансирования Национального банка. При этом закреплен лимит кредитования из расчета 85 базовых величин на одно ското-место.
Указ направлен на улучшение материально-технической базы мясной отрасли и повышение эффективности производства мяса говядины.
