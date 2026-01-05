Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2026 года составили $14,426 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В декабре 2025 года золотовалютные резервы увеличились на $526,2 млн. после роста в ноябре 2025 года на $176,6 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в декабре увеличилась с $7,257 млрд. до $7,471 млрд. Активы в иностранной валюте за декабрь выросли на $296,9 млн. и на 1 января 2026 года составили $5,5407 млрд.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.