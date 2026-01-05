|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В ДЕКАБРЕ ВЫРОСЛИ НА $526,2 МЛН.
09:53 06.01.2026
Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2026 года составили $14,426 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.
В декабре 2025 года золотовалютные резервы увеличились на $526,2 млн. после роста в ноябре 2025 года на $176,6 млн.
Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в декабре увеличилась с $7,257 млрд. до $7,471 млрд. Активы в иностранной валюте за декабрь выросли на $296,9 млн. и на 1 января 2026 года составили $5,5407 млрд.
Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2026
Курсы в банках
на 06.01.2026
Конвертация в банках
на 06.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте