Экономика РБ


«ЛУЧ» ПРОВОДИТ VI ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС MUST ART


09:21 06.01.2026

Бренд «Луч» проводит 6-ой ежегодный конкурсаMust Art.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, любой желающий может попробовать свои силы в часовом дизайне и разработать особую коллекцию, которую «Луч» воплотит в жизнь.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо придумать креативный дизайн наручных часов в национальной белорусской тематике, рассказать о своей идее и оформить заявку. Подробнее про технические характеристики вы можете скачать по ссылке

Победитель конкурса получит памятный подарок от бренда и часы с собственным дизайном, которые появятся в продаже для сотен покупателей.

Прием заявок проходит по 31.01.2026 г. Их необходимо выслать на почту .

«Луч» объявит победителя на официальном сайте бренда и на страницах в своих социальных сетях.
