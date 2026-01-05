|О компании
|06.01.2026
Экономика РБ
«ЛУЧ» ПРОВОДИТ VI ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС MUST ART
09:21 06.01.2026
Бренд «Луч» проводит 6-ой ежегодный конкурсаMust Art.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, любой желающий может попробовать свои силы в часовом дизайне и разработать особую коллекцию, которую «Луч» воплотит в жизнь.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо придумать креативный дизайн наручных часов в национальной белорусской тематике, рассказать о своей идее и оформить заявку. Подробнее про технические характеристики вы можете скачать по ссылке
Победитель конкурса получит памятный подарок от бренда и часы с собственным дизайном, которые появятся в продаже для сотен покупателей.
Прием заявок проходит по 31.01.2026 г. Их необходимо выслать на почту .
«Луч» объявит победителя на официальном сайте бренда и на страницах в своих социальных сетях.
