МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

17:07 05.01.2026 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 января 2026 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br 391,97 (ранее Br 380,12), серебро –Br 6,55 (ранее Br 4,93), платина – Br 184,53 (ранее Br 149,50); палладий –Br 142,65 (ранее Br 130,76); родий – Br 844,37 (ранее Br 729,16), рутений –Br 120,68 (ранее Br 85,07); иридий –Br 418,97 (ранее Br 418,51), осмий Br 36,43 – (ранее Br 36,59).