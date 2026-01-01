ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
05.01.2026   
Экономика РБ


ЗА НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛИ ОКОЛО 1,3 ТЫСЯЧИ ИНОСТРАНЦЕВ БЕЗ ВИЗ


16:34 05.01.2026

С 1 января текущего года в Беларусь прибыло 1 255 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 259 424 жителя Европы. Из Латвии прибыли 405 229 иностранцев, из Литвы — 663 005, из Польши — 132 840. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 58 350 человек.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.
