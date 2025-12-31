ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НОВЫЙ ГОД В ЦИФРАХ: БЕЛОРУСЫ УСТАНОВИЛИ ДВА РЕКОРДА В СЕТИ МТС


15:31 05.01.2026

МТС подвел итоги празднования Нового года. Белорусы установили сразу два рекорда в мобильной сети: по объему интернет-трафика и по продолжительности звонков с поздравлениями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, только в первый час 2026 года, на пике праздника, трафик в сети МТС составил рекордные почти 130 тысяч Гб, а число звонков близким и родным — более 3 млн. Всего же в последние сутки декабря и первый день января абоненты использовали свыше 5,3 млн Гб мобильного интернета, что почти на 15% больше прошлого года. В пятерку популярных онлайн-платформ вошли TikTok, Telegram, YouTube, Viber и Roblox. Общее количество звонков осталось на уровне прошлого года — 63 млн, однако их средняя продолжительность выросла и впервые превысила 3 минуты.

Наиболее активными в новогоднюю ночь были жители Минска, Гродненского, Брестского, Витебского и Барановичского районов. А вот раньше других завершили празднование и легли спать абоненты в Микашевичском, Кормянском, Лоевском, Краснопольском и Хотимском районах.

Чтобы новогодняя ночь дарила только положительные эмоции, МТС заранее подготовил сеть к пиковым нагрузкам. Компания расширила емкость базовых станций и каналов связи, задействовала передвижные станции в местах массовых мероприятий в Минске и других населенных пунктах, в том числе в Беловежской Пуще по просьбе Деда Мороза. Также были применены «праздничные» настройки сети, организован усиленный мониторинг кибербезопасности и обеспечено дежурство дополнительных бригад технических специалистов по всей стране.

«Мы рады помогать белорусам делиться эмоциями и создавать атмосферу праздника. В этот раз абоненты показали рекордную активность в интернете, но сохранили традицию телефонных разговоров. Для нас главное, чтобы связь оставалась надежной, а каждое общение дарило тепло и уверенность в том, что рядом всегда есть те, кто дорог», — отметили в МТС.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов и лидер по качеству по итогам 3 квартала 2025 года. Сеть МТС имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета согласно данным SpeedChecker и признана победителем в номинации «Мобильный оператор» по итогам открытого голосования потребителей в рамках Премии «Народная Марка».
