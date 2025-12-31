Экономика РБ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» НА 2026 - 2030 ГОДЫ

14:27 05.01.2026 Правительством утверждена Государственная программа «Здоровье нации» на 2026 - 2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства. Госпрограмма включает три подпрограммы: «Профилактика, диагностика, лечение» (направлена на внедрение современных методов профилактики и лечения неинфекционных заболеваний, обеспечение доступности и высоких стандартов качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания, профилактику инфекционных заболеваний и противодействие их распространению) «Цифровизация и высокотехнологичная медицина» (предусматривает развитие функциональных возможностей централизованной информационной системы здравоохранения и внедрение современных технологий в медицине) «Инфраструктура здравоохранения» (направлена на развитие инфраструктуры здравоохранения, укрепление кадрового потенциала отрасли) Реализация госпрограммы направлена на достижение к 2030 году следующих сводных целевых показателей: увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет снижение общего коэффициента смертности населения до 11,5 промилле Финансирование госпрограммы - 98 млрд. рублей