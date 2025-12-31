ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» НА 2026 - 2030 ГОДЫ


14:27 05.01.2026

Правительством утверждена Государственная программа «Здоровье нации» на 2026 - 2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.

Госпрограмма включает три подпрограммы:

«Профилактика, диагностика, лечение»

(направлена на внедрение современных методов профилактики и лечения неинфекционных заболеваний, обеспечение доступности и высоких стандартов качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания, профилактику инфекционных заболеваний и противодействие их распространению)

«Цифровизация и высокотехнологичная медицина»

(предусматривает развитие функциональных возможностей централизованной информационной системы здравоохранения и внедрение современных технологий в медицине)

«Инфраструктура здравоохранения»

(направлена на развитие инфраструктуры здравоохранения, укрепление кадрового потенциала отрасли)

Реализация госпрограммы направлена на достижение к 2030 году следующих сводных целевых показателей:

увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет

снижение общего коэффициента смертности населения до 11,5 промилле

Финансирование госпрограммы - 98 млрд. рублей
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2025
валюта курс
EUR 3.4170
USD 2.9027
RUB 3.7058
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9444 +0.0417
RUB 3.6725 -0.0333
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4020 3.4140
USD 2.9320 2.9450
RUB 3.6250 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1625 1.1670
EUR/RUB 93.2500 94.0000
USD/RUB 80.2500 81.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте