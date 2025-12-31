|О компании
|05.01.2026
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» НА 2026 - 2030 ГОДЫ
14:27 05.01.2026
Правительством утверждена Государственная программа «Здоровье нации» на 2026 - 2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Госпрограмма включает три подпрограммы:
«Профилактика, диагностика, лечение»
(направлена на внедрение современных методов профилактики и лечения неинфекционных заболеваний, обеспечение доступности и высоких стандартов качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания, профилактику инфекционных заболеваний и противодействие их распространению)
«Цифровизация и высокотехнологичная медицина»
(предусматривает развитие функциональных возможностей централизованной информационной системы здравоохранения и внедрение современных технологий в медицине)
«Инфраструктура здравоохранения»
(направлена на развитие инфраструктуры здравоохранения, укрепление кадрового потенциала отрасли)
Реализация госпрограммы направлена на достижение к 2030 году следующих сводных целевых показателей:
увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет
снижение общего коэффициента смертности населения до 11,5 промилле
Финансирование госпрограммы - 98 млрд. рублей
