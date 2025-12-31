|О компании
|05.01.2026
Экономика РБ
МТЗ СТАНЕТ УЧЕБНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ГИДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В 2026 ГОДУ
13:32 05.01.2026
В 2026 году МТЗ станет базой для изучения практического опыта в сфере промышленного туризма. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник музейно-промышленного центра трудовой славы ОАО «МТЗ» Сергей Сидорович.
«Вместе с Институтом повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» МТЗ запускает первый в Беларуси курс по подготовке специалистов в сфере промышленного туризма. Цель проекта — способствовать формированию единых национальных стандартов, а еще передать успешный опыт Минского тракторного завода другим предприятиям», — сообщил Сергей Сидорович.
Курс продолжительностью пять дней будет интенсивным и практико-ориентированным. Для слушателей подготовили лекции от экспертов по туризму, где расскажут о тенденциях и перспективах данного направления. Кроме того, обучающихся ждут две выездные практики: одна из них пройдет на МТЗ, вторая — на другом предприятии, с наработанным опытом проведения экскурсий для разных категорий экскурсантов. Инициатива уже вызвала широкий интерес в промышленной среде.
Первый поток слушателей начнет обучение в начале 2026 года.
