05.01.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Экономика РБ


МТЗ СТАНЕТ УЧЕБНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ГИДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В 2026 ГОДУ


13:32 05.01.2026

В 2026 году МТЗ станет базой для изучения практического опыта в сфере промышленного туризма. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник музейно-промышленного центра трудовой славы ОАО «МТЗ» Сергей Сидорович.

«Вместе с Институтом повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» МТЗ запускает первый в Беларуси курс по подготовке специалистов в сфере промышленного туризма. Цель проекта — способствовать формированию единых национальных стандартов, а еще передать успешный опыт Минского тракторного завода другим предприятиям», — сообщил Сергей Сидорович.

Курс продолжительностью пять дней будет интенсивным и практико-ориентированным. Для слушателей подготовили лекции от экспертов по туризму, где расскажут о тенденциях и перспективах данного направления. Кроме того, обучающихся ждут две выездные практики: одна из них пройдет на МТЗ, вторая — на другом предприятии, с наработанным опытом проведения экскурсий для разных категорий экскурсантов. Инициатива уже вызвала широкий интерес в промышленной среде.

Первый поток слушателей начнет обучение в начале 2026 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2025
валюта курс
EUR 3.4170
USD 2.9027
RUB 3.7058
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9444 +0.0417
RUB 3.6725 -0.0333
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4020 3.4140
USD 2.9320 2.9450
RUB 3.6250 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1625 1.1670
EUR/RUB 93.2500 94.0000
USD/RUB 80.2500 81.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
