Александр Лукашенко 5 января принял с докладом посла Беларуси в России Александра Рогожника. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Говорить о том, что российское направление для нас важное… Ну что послу говорить об этом. Я вам говорил при назначении по этой тематике. Ну, а поработав там, вы понимаете, что это наше основное направление. Вроде бы в целом мы там обеспечиваем прирост. И учитывая, откровенно говоря, как в Беларуси и России складываются дела, то 102,5% - под 103% - это вроде бы неплохо. Но план у нас был 105% (по обеспечению темпа роста экспорта в Россию. - Прим.). Мы видим проблемы. У нас проседание по промышленности. Ваша тема, кстати, как бывшего министра промышленности (бывших же не бывает)", - сказал президент.

Александр Лукашенко также поинтересовался, как продвигается работа в направлении создания совместно с Россией новых производств. "Это очень важно. Мы много говорим сейчас о станкостроении. Без него никакого развития быть не может. А у нас есть эта тема. Задел хороший, школа есть, компетенции, - сказал президент. - Мы говорим об авиастроении, многое-многое, и ВПК в том числе. Что вы видите здесь, какие недостатки?"

Еще одно направление работы на российском рынке касается сферы услуг. "Вы признаете, что надо в этом плане нам наращивать наше присутствие в России. Тем более что такие возможности сегодня востребованы в Российской Федерации", - отметил президент.

"Что-то мы там застопорились с цифровой подписью. Какие проблемы? Для нас это дверь по многим направлениям в Российской Федерации. Тем более что решения вроде бы уже приняты. В чем торможение? При встрече с Владимиром Владимировичем Путиным мы обсудим эти вопросы, если там кто-то тормозит", - сказал Александр Лукашенко.

Президент также упомянул о проекте по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском, а также далее до Бреста: "Для нас это очень важно. Вы как промышленник что видите здесь? Реально это, нереально? Тем более что это направление сейчас - восточное, московское прежде всего, среди наших людей очень востребовано".

Обращаясь к Главе государства, Александр Рогожник сказал: "По итогам работы за 2025 год посольство Беларуси в России Вас не подвело. И несмотря на то что мы не достигли роста в 105%, которое было доведено (речь о задании по темпу роста экспорта в Россию. - Прим.), вместе с тем 102,3% за 11 месяцев (по данным с января по ноябрь 2025 года. - Прим.), на мой взгляд, в текущих условиях охлаждения российской экономики - прекрасный результат".

Посол, пользуясь случаем, поздравил президента с наступившим Новым годом и приближающимся Рождеством.

Александр Лукашенко, поблагодарив за поздравление, подчеркнул: "Начинается очень важный для нас год. 2026 год мы провалить никак не должны. Господь нас пожалел: снег выпал, посевы прикрыл (посеяли неплохо, и всходы хорошие). Поэтому здесь у нас более-менее по всей республике. Осталось нам только свое дело сделать. Поэтому новый год для нас - это начало новых дел".